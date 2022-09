Tenho um telemóvel Huawei. E agora?

Possivelmente é uma daquelas pessoas que não faz ideia de qual é o processador do seu telemóvel, da memória ou da capacidade de armazenamento. Mas, vá lá, a marca todos sabem e se o seu aparelho é Huawei deve ter ficado preocupado com a notícia deste domingo: a Google, juntamente com outras empresas tecnológicas, suspendeu os negócios com a marca chinesa. Isso implica, por exemplo, que a Huawei deixa de ter acesso às atualizações do sistema operacional Android, aquele bonequinho verde que faz funcionar o seu telemóvel.

Então, o que deve fazer se tiver um telemóvel Huawei? A resposta é simples: para já, absolutamente nada, até porque a crise pode ser de curto prazo. A Google já confirmou que os modelos em operação continuarão a ter acesso à Play Store (a loja de aplicações) e poderão instalar todas as aplicações. No entanto, a impossibilidade de atualizar o sistema operativo pode trazer problemas de segurança – corrigir os erros e vulnerabilidade identificados é uma das principais razões destes “pacotes”, que surgem periodicamente. É provável que mal dê por eles ou que sistematicamente adie a operação, algo que não deve fazer.

"Estamos a cumprir a ordem [de proibir empresas americanas de usarem equipamentos de telecomunicações de empresas estrangeiras consideradas de risco, emitida pelo presidente Donald Trump] e a analisar as implicações. Para os utilizadores dos nossos serviços, o Google Play e as medidas de segurança do Google Play Protect vão continuar a funcionar nos dispositivos Huawei existentes”, confirmou a empresa sediada na Califórnia em comunicado. Por isso, quem tiver um Huawei poderá manter a utilização de aplicações como o Gmail ou o Google Maps, só para citar as mais populares.

Um problema de segurança?

É altura de deixarmos as boas notícias e começar com as más, relacionadas com o sistema operativo. A Huawei continuará a ter acesso à versão do Android disponível através da licença de código aberto, mas a Google “deixará de fornecer suporte técnico e colaboração” para os respetivos serviços, referia este domingo a Reuters. A Huawei pode desenvolver actualizações próprias, notam vários especialistas, mas nunca o conseguirão fazer ao ritmo da Google. Além disso, trabalhar em cima de um produto desenvolvido por terceiros não é fácil, apontam.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a empresa garante que (quase) tudo será como dantes: "A Huawei continuará a fornecer atualizações de segurança e serviços de pós-venda para todos os ‘smartphones’ e ‘tablets’ Huawei e Honor existentes, abrangendo os equipamentos vendidos e os que ainda estão em stock". De acordo com o ECO, que cita a consultora IDC, a Huawei é líder de mercado em Portugal e, só no primeiro trimestre do ano, conquistou uma fatia de 35% das vendas (220.000 ‘smartphones’). Em segundo lugar está a Samsung, com uma quota de 30%.

Em resumo: o impacto para quem já tem um Huawei é ainda limitado, mas quem quer comprar um novo telemóvel deve ter esta situação em consideração. Se este diferendo não for resolvido no curto prazo, a próxima versão dos ‘smartphones’ da marca deve perder o acesso à loja de aplicações da Google e a serviços tão populares como o Gmail. Com esta ordem de Trump em vigor, a empresa não os poderá licenciar.

A resposta da Huawei

O que se segue para a empresa chinesa? Em primeiro lugar, trata-se de uma guerra comercial e a decisão do Governo norte-americano funciona como mais um trunfo para colocar sobre a mesa. Não é de pôr de parte que esta seja uma crise momentânea e que futuras rondas negociais permitam que o Presidente norte-americano autorize a Google e outras empresas a fornecer tecnologia. Washington defende que a lei chinesa das informações, aprovada em 2017, coloca à Huawei à mercê dos interesses de Pequim, facilitando nomeadamente a espionagem. No entanto, nunca apresentou provas dessas alegações. Como pano de fundo está ainda o controlo das redes 5G, em que as empresas chinesas estão na linha da frente.

Em segundo lugar, a Huawei pode decidir lançar um sistema operativo próprio como alternativa. Declarações anteriores de responsáveis da empresa indiciam que esse processo já está em marcha, mas dificilmente será uma solução para o curto prazo. E conseguir um produto que iguale ou suplante o padrão a que a Google e a rival Apple habituaram o mundo será tarefa de peso. Nas declarações públicas, os responsáveis da Huawei salientam sempre que dão prioridade à cooperação com a Google.