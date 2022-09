Governo vai autorizar contratação de 145 trabalhadores para a CP

O acordo alcançado entre o Governo e o Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI), que pôs termos à greve que estava prevista para esta segunda e terça-feira, prevê a contratação de 145 trabalhadores para as áreas operacionais da CP (incluindo maquinistas), disse ao Expresso Luís Bravo, presidente deste sindicato. O Governo não faz comentários a estes números, referindo que nada há a acrescentar a um comunicado feito na sexta-feira à noite.

Estas contratações são uma resposta aos grandes constrangimentos de pessoal que a CP tem enfrentado. “Havia um acordo de 2017, assinado pelo anterior ministro Pedro Marques, que estava bloqueado pelo ministério das Finanças”, explica o sindicalista. “As Finanças, que agora também tutelam a CP, não sabem o que são estas empresas de laboração contínua. Mas acabaram por desbloquear as contratações”, acrescenta.

“Estava mais do que demonstrada a necessidade de reforço de pessoal. O número de horas extraordinárias permitidas por ano é de 150 horas mas os revisores e trabalhadores de bilheteira estavam a fazer 300 a 400”, acrescenta Luís Bravo. "Estamos em situação de rutura, os trabalhadores iam fazendo as folgas dos outros e havia muitos problemas de saúde e familiares. E era algo que nem sequer era vantajoso para a CP por causa dos valores que tinham de pagar por essas horas extraordinárias”.

O presidente do SFRCI contabiliza a saída de cerca de 500 trabalhadores desde 2009, que gerou um desgaste acentuado nas áreas operacionais da empresa. Em 2017, quando foi alcançado o acordo com o Governo, que nunca foi implementado, o sindicato contabilizava a necessidade de 88 trabalhadores. Agora, o número passou para 145, incluindo “21 ou 22 maquinistas”. Já antes havia sido anunciada a abertura de 14 vagas para manobradores. “Estes números não são para resolver e sim para estabilizar as necessidades de pessoal”, acrescenta Luís Bravo.

O Governo anunciou, na sexta-feira, através de um comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e das Infraestruturas, que foi concedida a” autorização imediata da contratação de trabalhadores da área comercial e de outras áreas necessárias à operação da CP até ao final do mês de junho, que permita reduzir o número de horas suplementares hoje realizadas, acomodar as saídas definitivas de trabalhadores e promover a segurança e a qualidade do trabalho”.

Mas para esses trabalhadores começarem a trabalhar, ainda vai demorar algum tempo. “Entre recrutar e formar um revisor demora cerca de 8 meses. Para um trabalhador de bilheteira são 5 meses e para um maquinista 9 meses”, explica Luís Bravo.

No comunicado refere-se que “o Governo, reconhecendo a importância da ferrovia enquanto instrumento imprescindível de mobilidade, está a analisar e desenvolver um conjunto de medidas com vista a corresponder às necessidades – operacionais e de recursos humanos – do transporte ferroviário”.

“A prestação do serviço ferroviário ficará assente num contrato de obrigações de serviço público que, ainda em 2019, consagre um serviço de qualidade e seguro assente, entre outros aspetos, na existência de uma tripulação mínima de dois agentes nos comboios de transporte de passageiros (um maquinista e um agente de acompanhamento com as qualificações profissionais necessárias para as funções)”, acrescenta-se no comunicado.

Assim, o Governo assumiu como prioridade a “estabilização dos recursos humanos necessários à atividade”, assim como lembra que se iniciou “já no passado mês de abril um processo negocial com vista à celebração de um novo Acordo de Empresa e Regulamento de Carreiras que traga melhores condições aos trabalhadores desta empresa”.

“O Governo reafirma, assim, a prioridade na ferrovia como ator fundamental na promoção da mobilidade da nossa população”, refere.