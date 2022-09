Padaria Portuguesa quer correr mundo

Nuno Carvalho confessa que tem ‘o sonho americano’, o mesmo que move milhares de pessoas a rumar aos Estados Unidos em busca de sucesso e prosperidade. Para o fundador e diretor-geral da cadeia A Padaria Portuguesa, a concretização desse sonho passa por abrir lojas em algumas cidades da costa atlântica, como Nova Iorque, Washington e Boston. “Estamos a estudar a abertura de lojas próprias com um parceiro local que tenha conhecimentos do negócio, mais do que capacidade financeira. Temos vindo a olhar para vários países e gostamos do mercado americano, por ter escala, ser uma economia que funciona bem e um desafio para qualquer gestor se internacionalizar”, refere Nuno Carvalho.

A ida para fora ainda não tem data de arranque marcada, estando a prioridade centrada em torno do crescimento em Portugal. A introdução de refeições quentes ao almoço, a abertura de novas lojas (duas este ano no centro de Lisboa) e a venda de pão e bolos para outros operadores são os pilares da estratégia desenhada para os próximos três anos, que implica um investimento de €15 milhões.

Em 2022, a cadeia de padarias espera totalizar um volume de negócios de €65 milhões, face aos €39 milhões faturados em 2018 e às estimativas de €41 milhões para 2019. O crescimento que Nuno Carvalho prevê para este ano reflete as expectativas de vendas de refeições quentes à hora de almoço, horário onde já são servidas sopas e saladas. “Os portugueses continuam a preferir almoçar de faca e garfo no dia a dia”, argumenta o fundador da A Padaria Portuguesa.

“O jantar não é uma aposta porque temos de nos focar, precisamos primeiro de ter uma segmentação, e a experiência ao jantar é mais intimista”, refere Nuno Carvalho, justificando a exclusão desta refeição. Os pratos quentes disponíveis (três fixos e um prato do dia) podem ser levados para casa, em embalagens em madeira balsa biodegradável. “É um projeto com receitas desenvolvidas por nós, mas produzidas por quatro fornecedores, mas isto não quer dizer que não venhamos a construir uma cozinha própria”, revela.

Em outsourcing são também fabricados todos os salgados e os croissants franceses, por serem produtos com especificidades próprias, que chegam ultracongelados às lojas. A confeção fora representa cerca de 5% da produção total. O responsável de A Padaria Portuguesa garante que os restantes bolos e pães saem da fábrica inaugurada em Marvila, em agosto de 2017.

Esta unidade fabril em Lisboa, que produz metade da capacidade instalada, está na base do projeto de revenda de produtos de padaria para outros retalhistas e operadores, como hotéis e companhias aéreas, por exemplo. “Pensámos a nova fábrica para abastecer 120 lojas (A Padaria Portuguesa tem 60) e com uma unidade de ultracongelação. Isolámos a área de padaria e de pastelaria, porque o pão é muito sensível à humidade, perdendo a crocância”, explica Nuno Carvalho, salientando a ultracongelação como a capacidade que lhe permite chegar mais longe com esta área de negócio, mantendo as características dos produtos.

É possível não só vender para terceiros e exportar para outros países, como alargar a expansão a outras localizações no território nacional. Com uma área de influência centrada na Grande Lisboa, Cascais e Almada, a A Padaria Portuguesa tem ainda por explorar a elevada densidade populacional da Linha de Sintra. O Porto é outra hipótese, caso surja uma localização adequada, avança Nuno Carvalho.

Em termos das plataformas digitais de venda de comida, Nuno Carvalho explica que além da presença na Glovo — “com alguns produtos, mas tem pouca expressão”, refere — está a fazer um teste nas Torres do Colombo, com uma plataforma digital associada à loja do centro comercial Colombo, que é uma experiência dirigida ao mercado empresarial. “Há uma tendência de querermos comida onde estivermos, mas nós ainda não encontrámos uma solução definitiva para fazer chegar os nossos produtos aos consumidores através das plataformas existentes”, argumenta.