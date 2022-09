Musk lança SOS. Liquidez da Tesla só dá para 10 meses

Más notícias para a Tesla. Elon Musk, o fabricante de carros elétricos avisou os funcionários que a empresa tem apenas liquidez para 10 meses e pediu novos sacrifícios à sua comunidade laboral.

Na sessão de sexta-feira, as ações da Tesla caíram mais 7%, atingindo um mínimo de três anos. No fim de 2018, transacionava a 318 dólares e esta sexta-feira fechou nos 211 dólares.

Na mensagem enviada aos funcionários, citada pela imprensa internacional e que Tesla não confirmou Musk assegurava que ele próprio, juntamente com o novo diretor financeiro,, Zach Kirkhorn controlará "cada dólar que a empresa gaste".

Segundo Musk, ´"é essencial examinar todas as despesas, não importa quão pequenas sejam".

A empresa lançou um novo programa de cortes de custos que fará com que todas as equipas sejam obrigadas a escrutinar cada despesa e cada pagamento, incluindo "salários ou despesas de viagem".

De acordo com o memorando, Musk advertiu os empregados da Tesla de que a cifra de 2.200 mil milhões de dólares (1.965 milhões de euros) com que a empresa encerrou o primeiro trimestre "é muito dinheiro, mas ao ritmo de gastos" do primeiro trimestre a empresa conta apenas com "10 meses para alcançar o ponto de equilíbrio".

A liquidez citada por Musk traduz uma redução de 18% face a maio de 2018 e 40% inferior ao dinheiro que tinha no fim do ano.

O fabricante americano reforçou este mês o capital com mais 2.350 milhões de dólares e tem sido sido duramente criticado por investidores e analistas devido às perdas elevadas registadas no primeiro trimestre do ano (700 milhões de dólares). Os défices de exploração não podem continuar, avisa Musk.