Marcelo veta refundação da Casa do Douro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai devolver ao parlamento o diploma que restaura a Casa do Douro como associação pública, pedindo ao deputados uma "reflexão adicional" sobre a refundação. A decisão consta de uma nota publica este sábado no site da Presidência da República.

Visando solicitar "à Assembleia da República uma reflexão adicional sobre a adoção da fórmula de associação pública, os seus contornos concretos e, em particular, o exercício de funções reservadas a entidades patronais e sindicais", o PR já informou o presidente da Assembleia da República (AR) que não promulga o decreto que que restaura a Casa do Douro como organismo de inscrição obrigatória e aprova os seus estatutos.

Contestação em larga escala

O diploma, aprovado pela maioria de esquerda suscitou a contestação das empresas exportadores e agentes da região que contestavam a sua constitucionalidade por violar o direito de livre associação.

"Venderam o Douro a interesses partidários" reagiu a Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP) que apontou os "efeitos nefastos" de uma proposta que que se traduz na "politização da região" e geradora " de um indesejável clima de desconfiança institucional".

O Conselho Interprofissional que acolhe representantes da lavoura e comércio aprovou por unanimidade um documento de repúdio pela iniciativa legislativa, apelando a Marcelo para vetar o diploma "por vícios de inconstitucionalidade e por criação de entorses insanáveis e prejudiciais" à região do Douro.

Os promotores do projeto referiam "o consenso alargado em torno da proposta" que contou com o apoio dos autarcas do PSD representados na Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro.

A Casa do Douro fora extinta em dezembro de 2014, no Governo PSD/CDS-PP, e a sua gestão entregue a uma organização privada, a Federação Renovação do Douro.