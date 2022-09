Bruxelas: Grandes bancos mundiais multados por cartel no mercado cambial

A Comissão Europeia aplicou esta quinta-feira uma multa de 1068 milhões de euros aos bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan e MUFG (o maior banco do Japão) por atos de cartelização no mercado cambial.

Bruxelas tinha aberto uma investigação em 2013 na sequência de uma denúncia do UBS. A conclusão veio agora com a Comissão Europeia a dar como provada a troca de "informação sensível e planos de negócios" e, e ocasionalmente, a coordenação de "estratégias comerciais em várias salas de 'chat' na Internet".

"Estas trocas de informações, associadas ao entendimento tácito a que chegaram os operadores, permitiu-lhes tomar decisões de mercado informadas sobre se deviam vender ou comprar as dívidas que tinham nas suas carteiras e quando", aponta a Comissão.

Bruxelas explica que os dois cartéis operaram no mercado de câmbio com onze moedas, entre as quais o euro. Ao primeiro, chamado "Forex - Three Way Banana Split", e composto por Barclays, RBS, Citigroup e JPMorgan, impôs uma multa de 811 milhões de euros, e ao segundo, denominado "Forex - Essex Express", composto por Barclays, RBS e MUFG, uma sanção de 257 milhões de euros. O UBS estava também envolvido mas, por ter denunciado o caso, acabou por ser objeto de clemência, não tendo sido condenado a pagar qualquer coima.

"As empresas e pessoas dependem dos bancos para trocar divisas para realizar transações com países estrangeiros. As atividades de transações cambiais representam um dos maiores mercados no mundo, envolvendo milhares de milhões de euros diariamente. A Comissão não tolerará comportamentos coniventes em qualquer setor dos mercados financeiros", declarou a comissária da Concorrência. Margrethe Vestager sublinhou que "o comportamento destes bancos minou a integridade do setor à custa da economia europeia e dos consumidores europeus".

É no Forex, mercado cambial, que se transacionam divisas mundiais. E quando as empresas querem trocar grandes quantidades de uma moeda por outra normalmente fazem-no através daqui.

Entre os maiores clientes destes comerciantes da Forex contam-se gestores de ativos, fundos de pensões, 'hedge funds', grandes empresas e outros bancos, aponta o executivo comunitário.

Revelando que a decisão tomada esta quinta-feira constitui o desfecho de uma investigação iniciada já em 2013, após denúncia da UBS, a Comissão Europeia garante que vai prosseguir outros procedimentos em curso devido a comportamentos passados no mercado cambial Forex.