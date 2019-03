Pode um edifício ser uma terapia?

Espaços públicos que promovem o sentido de comunidade e a perceção de segurança, fachadas de prédios que afetam a disposição de quem anda na rua, espaços verdes no interior dos edifícios que atenuam o stresse ou aumentam a concentração dos alunos nas aulas, linhas curvas no traço dos edifícios que trazem maior tranquilidade, jardins interiores e vistas para o mar que reduzem a carga negativa de um tratamento oncológico ou lares de idosos que não estigmatizam, promovendo a autonomia e o bem-estar de quem lá vive.

O impacto da arquitetura no estado de espírito de quem utiliza os edifícios está a ser cada vez mais estudado, e são já muitos os exemplos práticos, um pouco por todo o lado, de infraestruturas que procuram incorporar conceitos vindos da psicologia, em áreas como a hospitalar ou a escolar. E não se pense que se trata de mais uma ‘moda’. O tema merece já a atenção da neurociência, admitindo-se que, num futuro não tão distante assim, seja possível identificar as alterações cerebrais provocadas por um ambiente específico. Colin Ellard, neurocientista canadiano que tem investigado a relação entre a psicologia e a arquitetura, diz num dos seus artigos que, “à medida que o nosso conhecimento dos estados cerebrais avança, poderemos ser capazes de aferir de forma mais detalhada como é que a forma, tamanho e superfície dos espaços arquitetónicos afetam a nossa mente, corpo, estado psicológico e mesmo a nossa saúde a longo prazo”.