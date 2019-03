Litoral lidera na oferta de espaços de trabalho

A procura de um escritório é para muitos empreendedores o primeiro passo na concretização de um negócio. De norte a sul do país há necessidade de espaços de trabalho para arrendar, mas a sua distribuição não é de forma alguma equitativa. Na oferta deste tipo de imóveis presente no bpiexpressoimobiliario.pt, é visível uma discrepância entre o litoral, com o grosso dos escritórios, e o interior, com menos espaços vagos.

Ao todo, e no que respeita a escritórios para arrendar, a oferta a nível do país, contida no bpiexpressoimobiliario.pt é de 3458. Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Coimbra, com o total de 3056 imóveis, representam 88,37% dos espaços disponíveis. Um valor que mostra claramente que o litoral lidera neste tipo de produto para arrendar. Mas mesmo assim e entre estes cinco distritos, há uns que se destacam mais do que outros.

Como seria de esperar, Lisboa é onde há mais escritórios tem, com o total de 1768 (51,13% do total). A título de exemplo e neste distrito, mais concretamente no concelho de Cascais, freguesia de Alcabideche, está vago um destes imóveis, com 90 m2 de área, inserido num centro de empresas. Encontra-se mobilado e dividido entre três gabinetes, sala de reuniões e serviço de portaria ou receção. Custa €900/mês.

Na cidade de Lisboa e por €1350/mês é possível ocupar um escritório com a mesma área do anterior, situado nas Avenidas Novas. Tem uma sala ampla, um gabinete e duas casas de banho privativas.

Espaço mobilado

No distrito do Porto, o segundo no ranking da oferta, estão 865 escritórios vagos. Na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos, na Invicta e por €650/mês é possível ocupar um destes imóveis com 70 m2 de área útil. Está dividido em três gabinetes. Ainda a norte e neste mesmo distrito, mas em Rio Tinto, Gondomar, arrenda-se no centro desta localidade um escritório com 45 m2 de área útil, mobilado, por €350/mês.

Braga é o terceiro distrito com mais oferta, mas com valores muito inferiores aos dois anteriores, já que apresenta apenas 185 imóveis. Nesta parte do país, mais concretamente na cidade de Guimarães, pode ser arrendado um espaço de trabalho com 70 m2 de área útil, em pleno centro histórico, pelo valor de €250/mês. Conta com uma sala ampla e duas varandas. Na cidade de Braga e por €200/mês está disponível um imóvel com 55 m2 de área, situado no primeiro andar de um prédio, e está dividido em três salas.

Oferta a €350/mês

Na quarta posição do ranking surge Aveiro com 144 escritórios disponíveis. Por €350/mês por ser utilizado um destes espaços, com 107 m2 de área útil, situado no centro da cidade de Oliveira de Azeméis, com bons acessos e estacionamento. Fica num primeiro andar e tem casa de banho privativa. Ainda nesta região, mas desta feita em Aveiro, por menos cem euros que no caso anterior está vago um escritório com 31 m2 de área útil, composto por uma sala ampla e varanda.

Por fim, Coimbra é o quinto distrito com mais oferta, apresentando 94 escritórios. No centro da cidade de Coimbra está vago um destes imóveis, com 45 m2 de área, por €300/mês. Por um pouco mais de área, no total de 80 m2, paga-se também um pouco mais. É o caso do escritório disponível para ser arrendado, por €500/mês, no centro da Figueira da Foz. O espaço conta com dois pisos e duas entradas independentes. No rés do chão tem uma sala ampla e zona de receção.