De Lisboa ao Porto num piscar de olhos. E sem stresse

O avião não vai cheio. Ao nosso lado, um homem escreve furiosamente no seu portátil durante toda a viagem. Muitos levam o computador para trabalhar ou leem atentamente vários papéis numa tentativa de rentabilizar a viagem. E há também turistas ou quem se recoste e aproveite para dormir uma sesta.

Momentos antes, ainda em terra, tudo fluiu com naturalidade. Com o check-in feito e sem mala de porão, dirigimo-nos imediatamente à zona de controlo de segurança do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Pouco passava das 7h da manhã e, para satisfação geral, não esbarrámos com as filas quase intermináveis de pessoas que aguardam a vez para tirar os cintos e os casacos, além de pôr malas, líquidos e aparelhos eletrónicos num tapete rolante que as vai levar para uma saída rápida até às portas de embarque… ou para o ligeiro desconforto e impaciência por ver as suas coisas revistadas. Sem ‘incidentes’ no percurso, dirigimo-nos rapidamente até às portas de embarque.

Apanhar o comboio neste dia não era solução. A primeira viagem da manhã, com partida da capital, chegava ao Porto quase às 9h46 e havia um compromisso às 10h na Foz. Para quem tem — por motivos profissionais — de fazer o percurso Lisboa-Porto (e chegar cedo), o comboio nem sempre é a melhor opção desde que, em julho, a CP-Comboios de Portugal anunciou o fim da primeira ligação do dia em Alfa Pendular que permitia aos passageiros avistarem a Invicta antes das 9h.

Foi então necessário olhar para outras opções e o terceiro voo da manhã era mais do que suficiente para estar no Porto à hora pretendida: o jato Airbus A321 partia às 8h e chegava às 9h. E isto já prevendo eventuais atrasos, embora a TAP tenha vindo dizer que nos últimos tempos — e depois de meses de atrasos reconhecidos — tem andado com uma pontualidade média à volta de 90% na ponte aérea Lisboa-Porto.

Quarenta minutos no ar

Nesse dia tudo correu como previsto. O embarque começou dez minutos depois da hora em que diziam que encerrava mas, independentemente disso, às 7h52 estávamos todos dentro do voo e quase prontos a descolar.

“Neste momento estamos a aguardar que se complete o embarque, porque estão a ser carregadas as últimas malas”, ouve-se o comandante. Mas mal acaba de dizer isto volta a falar. “Atenção tripulação, portas em posição ‘arm’ e ‘crosscheck’”, que é como quem diz: fechem as portas e verifiquem se o comissário do lado fez o mesmo.

São 8h08 e o avião está a descolar (o que não é considerado um atraso, para isso teria que ultrapassar os 15 minutos) e dizem-nos que o tempo de voo é de 40 minutos. O sol está ainda baixo e o céu, apesar de limpo, tem aquele ar ligeiramente acinzentado de quem acabou de despertar. Mas não é possível ficar muito tempo nestes pensamentos, porque às 8h20 começam a distribuir a primeira refeição do dia: um minipão de leite com queijo e fiambre de aves.

E, quando parece que a viagem ainda agora começou, começamos a descer. São 8h31 e já nos estão a dizer outra vez para apertar os cintos de segurança, levantar as mesas à nossa frente e endireitar o encosto das cadeiras. A viagem passou a correr: são 8h49 quando o avião aterra. E nem o voo de regresso à capital serviu para borrar a pintura.