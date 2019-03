Arquiled dá asas à engenharia

A Arquiled, fabricante portuguesa de produtos de iluminação, acaba de dar um novo passo na sua estratégia de expansão, com a criação de uma subsidiária vocacionada para a inovação e para o desenvolvimento de novas soluções de iluminação inteligente, revelou ao Expresso o presidente executivo da Arquiled, Miguel Allen Lima.

A nova empresa, denominada Bright Science, é detida na totalidade pela Arquiled, que por sua vez é controlada pela EDP Ventures e pelo Fundo Revitalizar Sul (com 49,9% cada, estando ainda 0,2% na Climar, ligada aos fundadores da empresa). A Bright Science nasce com 18 trabalhadores (16 vieram da Arquiled e dois são novas contratações), mas Miguel Allen Lima espera que o quadro cresça. “A ideia é até 2021 andarmos perto dos 30. Mas eu diria que 30 são poucos, porque temos muitas coisas para fazer”, explica o gestor.