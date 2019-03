“Temos um impacto brutal nas pessoas”

Fazer a diferença. É esta a premissa que guia a conversa com Guy Villax, que há 22 anos lidera a Hovione, empresa química especializada em produtos farmacêuticos.

“Um em cada dois comprimidos para curar a hepatite C sai das nossas fábricas. Isso deixa-me muito orgulhoso, por fazer parte de um medicamento que faz a diferença”, refere o administrador delegado, acrescentado outros exemplos, como a participação da Hovione no desenvolvimento de fármacos para a fibrose quística, uma “doença genética horrorosa”, rara, que encurta muito a esperança média de vida dos doentes e que implica grande sofrimento. O projeto teve sucesso e foi feito em conjunto com uma companhia de Boston, nos EUA, geografia onde foi descoberto um outro medicamento inovador para a leucemia mie­loide aguda, para o qual também contribuiu a tecnologia portuguesa. “É uma indústria com um impacto brutal na vida das pessoas.”