Tem um PPR? Não o deixe ficar esquecido na gaveta

Já nem os casamentos são, muitas vezes, para a vida, e o seu Plano Poupança Reforma (PPR) também não precisa de ser. Se já tem um PPR — ou está a pensar subscrever um — não se esqueça dele na gaveta. Há grandes diferenças no mercado em termos de taxas de rentabilidade para cada nível de risco. Pode fazer sentido ‘divorciar-se’ do seu PPR e procurar um melhor ‘casamento’.

Vamos por partes. Portugal está a caminho do inverno populacional e, para o enfrentar, a reforma do sistema público de pensões tem levado a um aumento da idade da reforma bem como à deterioração das taxas de substituição (relação entre a primeira pensão e o último salário) das pensões futuras. Contudo, ainda há “uma perceção muito otimista e incorreta sobre o valor esperado da pensão no futuro”, alerta Jorge Bravo, professor da Information Management School da Universidade Nova de Lisboa (NOVA IMS) e membro do fórum de especialistas do Instituto BBVA de Pensões. Sinal disso, na última “Sondagem sobre as Pensões e os Hábitos de Poupança em Portugal” deste instituto, a pensão média de reforma esperada pelos inquiridos ultrapassava os €1500. Isto quando no regime geral da Segurança Social a pensão de velhice média não chega aos €450, ficando perto dos €1300 no caso da Caixa Geral de Aposentações.