Pequim não quer crescer abaixo de 6%

O Governo chinês tem uma meta política para 2020: a de duplicar o Produto Interno Bruto (medido em yuans, a moeda local) registado dez anos antes. Esse objetivo estratégico, que transformará a China numa economia muito maior do que a União Europeia, exige que a taxa média de crescimento este ano e no próximo não fique abaixo de 6,2%.

Por isso, o primeiro-ministro Li Keqiang anunciou na terça-feira, no relatório apresentado na sessão de abertura do Congresso Nacional (Parlamento chinês), que se realizou na capital chinesa, que o objetivo em 2019 é “crescer entre 6% e 6,5%”, um intervalo que deixa alguma flexibilidade política.

No ano passado, Pequim fixou a meta de crescer “cerca de 6,5%” e acabou por registar um ritmo ligeiramente superior, de 6,6%, pois os efeitos dos pacotes protecionistas de Trump sobre as exportações chinesas, lançados entre julho e setembro, só deverão começar a ter um impacto negativo relevante em 2019.

Com a incerteza a continuar a dominar as negociações comerciais com os Estados Unidos, o Governo chinês tem de garantir que a economia chinesa não derrapa para um crescimento abaixo de 6%. Li anunciou, por isso, que a política orçamental vai ser ainda mais “proativa” em 2019 do que já foi no ano passado, com um aumento da despesa pública na ordem de 6,5%.

A economia chinesa já está longe do crescimento eufórico de dois dígitos — o último ano com esse ritmo foi em 2010, com um crescimento de 10,6% — e tem vindo a desacelerar desde então (ver gráfico). O Fundo Monetário Internacional prevê que o crescimento anual fique abaixo de 6% a partir de 2022. A OCDE, no relatório de previsões que publicou esta semana, aponta para 6,2% em 2019 e 6% em 2020.

Uma derrapagem da economia chinesa é o pior dos riscos que a OCDE teme. A organização simulou um cenário de declínio de 2 pontos percentuais na taxa de crescimento da procura interna na economia chinesa em 2019 e 2020, mostrando que a zona euro, e em particular a Alemanha, será afetada em termos de PIB e de exportações, ainda que menos do que o Japão, a Ásia Oriental e os países exportadores de matérias-primas. Globalmente, o crescimento do PIB mundial reduzir-se-á mais de 0,5 pontos percentuais naqueles dois anos.

Política pública proativa

A “proatividade” vai traduzir-se num aumento do défice orçamental de 2,6% do PIB em 2018 para 2,9% em 2019 e no lançamento de um choque fiscal com um corte de impostos na ordem de, pelo menos, 2 biliões de yuan (o equivalente a €264 mil milhões), superior em 900 mil milhões de yuan (cerca de €119 mil milhões) ao efetuado no ano passado, e de um plano de investimentos públicos de 4,75 biliões de yuan (cerca de €626 mil milhões). Essas medidas valem, pelo menos, 7% do PIB estimado para 2019.

Os principais cortes de impostos centram-se na redução do imposto e da contribuição para a segurança social das empresas e ainda no IVA para as indústrias transformadoras, que cai 3 pontos percentuais (para 13%), e para a construção e transportes, que desce 1 ponto percentual (para 9%). Os preços da eletricidade descem 16%, os da banda larga caem 15% e os das comunicações móveis recuam 20%. Li Keqiang afirmou ainda que o crédito bancário às PME deverá aumentar em 30%. Em paralelo, o Governo avançará com um plano de investimentos em infraestruturas locais (a fatia de leão), e de âmbito nacional, nomeadamente nos sectores rodoviário, ferroviário e de transporte de água.