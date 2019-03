Igualdade ainda é só no papel

Maria, nome fictício, tinha 35 anos e estava grávida de gémeas quando o patrão lhe comunicou que o seu contrato de trabalho a prazo não ia ser renovado. A sua história, que partilhou com o Expresso, parece saída de outros tempos, mas aconteceu no Portugal de 2017. Trabalhava numa farmácia no sul do país e o contrato tinha sido renovado há poucas semanas, por mais um ano, quando comunicou ao patrão que estava grávida. “Pouco depois, ele começou a falar em dificuldades no negócio e que ia ser preciso reduzir pessoas”, recorda. Passados dois meses, “no meu último dia de trabalho antes de entrar de baixa por gravidez de risco, comunicou-me que não ia renovar o contrato, que só terminava mais de nove meses depois”, conta.

Chegou a dirigir-se à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), mas “a pessoa que me atendeu não me ajudou e ainda questionou a minha história”, lamenta. Além disso, era a funcionária que estava há menos tempo na farmácia. “Achei que não ia conseguir provar nada e desisti”, confessa. O patrão passou incólume. E três meses depois já tinha contratado uma nova funcionária para ocupar o seu posto de trabalho. Quanto a Maria, terminada a licença de maternidade, começou a receber o subsídio de desemprego. Está desempregada ate hoje. Até porque “não consegui vaga na creche para as minhas filhas e tive de ficar em casa”. Só em janeiro deste ano, as meninas foram para a creche e Maria pôde começar a procurar trabalho.