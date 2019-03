Évora vai ter campus à americana

Vai chamar-se Évora Campus Residence e distingue-se pelo seu tipo de construção: uma residência de casas modelares inspirada nos campus universitários americanos, onde os estudantes poderão beneficiar de vários serviços exclusivos, como se estivessem num condomínio de luxo privado: restaurantes, espaços verdes, bicicletas individuais para cada residente, enfermagem, lavandaria, anfiteatro e segurança 24 horas. Instalado num terreno da universidade, as obras deverão arrancar no mês de abril e ficarão concluídas a tempo do próximo ano letivo.

O projeto inclui 114 alojamentos, distribuídos por T0, T1 e T2, e vai permitir albergar 306 estudantes. “Atualmente temos perto de 530 camas disponíveis para ação social. Com esta nova residência, aumentamos muito a nossa capacidade”, diz ao Expresso a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas. “Embora se trate de uma iniciativa privada, o protocolo celebrado com a construtora obriga a que 10% destas camas sejam para alunos beneficiários de ação social.”