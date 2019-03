Depois das bicicletas, Uber Jump quer trotinetas na Europa

As bicicletas elétricas da Jump, que entraram há pouco mais de uma semana no mercado nacional, são o mais recente investimento da Uber em Portugal. Lisboa foi a cidade escolhida para iniciar as operações da Uber Jump na Europa, com 750 bicicletas elétricas sem doca, mas com um cadeado que pode ser trancado ao mobiliário urbano ou a outros espaços criados para o efeito.

O país é a porta de entrada da Jump no mercado europeu. “Já tínhamos realizado um lançamento privado em Berlim, apenas para testar as bicicletas junto de um número restrito de utilizadores”, garante em entrevista ao Expresso o seu fundador e presidente executivo, Ryan Rzepecki, que esteve em Lisboa para o lançamento oficial deste novo serviço de mobilidade da Uber.