O Banco Central Europeu (BCE) surpreendeu duplamente, esta semana, os mercados. Por um lado, procedeu a um corte “brutal”, como o classificaram economistas ouvidos pelo “Financial Times”, nas previsões de crescimento económico para 2019. E, por outro, avançou, mais cedo do que o esperado, com uma nova linha de financiamento barato para a banca e com o anúncio de que não vai mexer nas taxas diretoras pelo menos até ao final deste ano. Draghi justificou as decisões-surpresa dizendo que “há que ser proativo em vez de reativo”.

É a última prenda de Mario Draghi, que sai de presidente do banco no final de outubro, para os governos, que vão poder endividar-se a juros cada vez mais baixos, as famílias que ganham mais um ano de folga até que a Euribor comece a reduzir a taxa negativa ao longo de 2020, e a banca que, a partir de setembro, vai poder financiar-se barato nos leilões da terceira série de operações de refinanciamento de prazo alargado conhecidas pela designação inglesa de TLTRO.