SOS Clima: esta é a pegada ecológica de um litro de vinho

A Climate Change Leadership, que juntou personalidades do mundo do vinho e o ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, esta semana, no Porto, começou a germinar na The Fladgate Partnership quando a empresa quis medir a sua pegada ecológica na produção de vinho e percebeu que não era fácil.

Hoje, as contas do grupo, com um volume de negócios de €117 milhões nos sectores do vinho e do turismo, estão feitas. E todos os items foram contabilizados, de forma a ajudar a perceber melhor como atuar de forma eficaz na vinha e a na adega para reduzir emissões, seja por via do aproveitamento da água da chuva, reciclagem da água, painéis solares ou utilização de garrafas mais leves.

A análise dos números mostra que os fatores com mais peso são a aguardente e as garrafas de vidro. Mas as videiras são muito menos neutras em termos de emissões do que se poderia imaginar. Desde logo porque há consumo de eletricidade associado ao trabalho na vinha.

Entre 2014 e 2016, aliás, a fase agrícola dominada pela produção de uva, viu a pegada de carbono aumentar ligeiramente, de 0,30 kg CO2/l para 0,33 kg, “revelando uma tendência crescente imputada maioritariamente ao consumo de eletricidade nesta fase e revelando um ponto concreto em que temos de atuar”, diz ao Expresso Adrian Bridge, diretor geral do grupo.

A pegada total da empresa anda nos 2,9 kg CO2/litro de vinho e cerca de 40% desde valor estão concentrados na aguardente e no vidro. Por fases, temos a área administrativa a responder por 0,10 kg CO2/l, enquanto a atividade comercial tem uma quota de 0,04 kg CO2/l, o envelhecimento do vinho fica nos 0,01 kg CO2/l, a enologia atinge os 0,99 kg CO2/l e o engarrafamento assume 1,82 kg CO2/l. A distribuição do vinho, por não ser feita internamente, não entra nestas contas.

Mas basta ver o gráfico para perceber o que influencia esta pegada: