Queixas sobre postos de carregamento para carros elétricos disparam 266%

As avarias constantes nos postos públicos de carregamento para carros elétricos estão na base de um aumento de 266% das queixas contra a MOBI.E, entidade que gere aquela infraestrutura, nos últimos doze meses.

A análise de dados efetuada pelo Portal da Queixa, permitiu apurar um registo acumulado de 110 reclamações, desde abril de 2016 até 6 de março de 2019, e identificou que “o total abandono no apoio” (por parte da empresa), é uma denúncia apontada pela generalidade dos queixosos ao longo dos anos.

A atestar esta realidade está a taxa de resposta da MOBI.E às mais de 100 reclamações apresentadas: 1,1%, e o Índice de Satisfação a marcar apenas 1.4%, refletindo, segundo o Portal da Queixa, o descontentamento dos consumidores.

Curiosamente, o aumento do grau de insatisfção dos proprietários de carros elétricos face à infraestrutura da MOBI.E coincide com o aumento do número de vendas daquel tipo de automóveis em Portugal.

Dados oficiais indicam que em 2018, a venda de carros elétricos registou um aumento exponencial, com um crescimento na ordem dos 148%. A tendência de crescimento também se manteve nos primeiros dois meses deste ano, com 1.181 carros elétricos vendidos em Portugal - o triplo do valor registado em idêntico período de 2018.

O Governo anunciou, entretanto, que vai criar incentivos para a instalação de 100 postos de carregamento rápido para carros elétricos até ao final do ano. O objetivo é começar a instalar estes novos postos a partir de 1 de abril. Os apoios previstos pretendem triplicar a oferta existente.