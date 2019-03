NOS: “Não temos nenhuma evidência de problemas de segurança com as redes Huawei”

Miguel Almeida disse esta sexta-feira em conferência de apresentação de resultados que uma decisão europeia no sentido de bloquear o grupo chinês iria representar um atraso de “pelo menos dois anos” do 5G

“A NOS não tem conhecimento, nenhuma evidência nem um princípio de evidência, de que exista um problema de segurança”, assegurou esta sexta-feira Miguel Almeida na conferência de apresentação dos resultados de 2018.

Para o presidente executivo da empresa, e até prova em contrário, “não temos nenhuma evidência de problemas de segurança com as redes Huawei”.

Questionado sobre a visita recente a Portugal de uma comitiva dos EUA que reuniu com o Governo e a ANACOM para alertar para os riscos de segurança da HUAWEI, Miguel Almeida deixa o recado: “não creio que estejamos ao abrigo da legislação americana”.

O responsável deixou ainda um aviso. “Se a decisão da Europa for no sentido de não permitir o desenvolvimento das redes de 5G da Huawei é bom que fique claro que isso significa um atraso de pelo menos dois anos” na introdução do 5G na Europa.

Nos primeiros tempos, recordou Miguel Almeida, o 5G “funcionará em cima das redes 4G” onde a Huawei tem um peso preponderante.

Nos EUA e mesmo na Europa tem crescido a polémica em torno da Huawei, com os norte-americanos a pressionar os seus parceiros comerciais em todo o mundo para cortarem relações com operadores chineses, sob o argumento de que as infra-estruturas de telecomunicações estão a ser usadas para que o governo de Pequim tenha acesso a informação confidencial. Alguns analistas têm atribuído esta polémica a motivações económicas, tendo em conta que a subida da Huawei no ranking dos grandes grupos mundiais de telecomunicações têm afetado os gigantes norte-americanos deste sector.

Miguel Almeida acusa Anacom de “encontrar soluções para problemas que não existem”

“Tenho dificuldade em viver nestes tempos em que o populismo se sobrepõe aos fatores e a mentira é mais importante do que a verdade”, disse esta sexta-feira o presidente executivo da NOS, quando questionado sobre as medidas que têm sido anunciadas pela Anacom de reforço do controlo da atividade das operadoras, nomeadamente em matérias como os contratos de fidelização ou os direitos dos clientes.

Para Miguel Almeida, é “estranho” que se tenham encontrado soluções “para problemas que não existem, que não foram avaliados tecnicamente e à revelia da homogeneização da regulação europeia”. Sobretudo tendo a lei das comunicações eletrónicas sido revista há pouco tempo.

O presidente da NOS relembrou ainda que, num sector como o das telecomunicações, “é fundamental ter um regulador”. “Agora o que é esperado de um regulador é que crie as condições de concorrência, investimento e desenvolvimento do sector”.