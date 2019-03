Economista alemão apela ao SPD para abandonar dogma do défice zero

Peter Bofinger, professor da Universidade de Wurzburgo, incentiva os social-democratas alemães a romperem com a “ideologia do zero negro” em política orçamental e com o “travão na dívida” inscrito constitucionalmente

“Está na altura de uma viragem vermelha abandonando o 'zero negro' na Alemanha”, escreve esta semana o académico Peter Bofinger, que foi membro do Conselho Alemão de Peritos Económicos.

O professor da Universidade de Wurzburgo, na Baviera, dirige-se aos social-democratas do SPD apelando a que rompam com o consenso com os conservadores da chanceler Merkel em torno da “ideologia” do défice zero (que os alemães batizaram de “zero negro”) e da regra constitucional impondo um travão no endividamento. O economista alega que a libertação do duplo dogma permitiria, para já, libertar, anualmente,mais €60 mil milhões para investimento público.

Bofinger interroga-se porque razão os governantes alemães se tornaram zelosos defensores do dogma do défice zero – ou mesmo da manutenção de excedentes orçamentais consecutivos – sabendo que, assim, estão deliberadamente a renunciar a investimentos no futuro que beneficiem as gerações de amanhã. Argumenta, também, que “não há argumentos económicos a favor do travão na dívida que ainda por cima foi consagrado como regra constitucional”. Socorre-se da própria opinião do Conselho Alemão de Peritos Económicos, de que já foi membro, e que, atualmente, está dominado por conservadores. O Conselho publicou há dois anos um relatório considerando “economicamente absurda” a proibição genérica do endividamento público.

O abandono do dogma orçamental seria, também, uma arma geopolítica importante. “Mais investimento público na Alemanha ajudaria a reduzir o excedente comercial alemão excessivo e contribuiria para um ajustamento mais equilibrado dentro da zona euro”, adianta o economista, que acrescenta que seria, também, um argumento relevante face “às aspirações protecionistas da atual Administração dos EUA, para quem a Alemanha é um alvo especial em virtude do excedente externo muito elevado”.

OCDE propõe pacote de expansão orçamental

O apelo do economista alemão surge na mesma semana em que a OCDE propôs um pacote coordenado da zona euro para um aumento do investimento público em 0,5% do PIB por ano até 2021, mencionado que esse esforço orçamental deveria ser levado a cabo pelas economias com folga orçamental, citando explicitamente a Alemanha, Áustria, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, Holanda e Irlanda. Também o Banco Central Europeu pressupõe, nas previsões que publicou na quinta-feira, que o esforço orçamental na zona euro deverá subir de 0,5% do PIB para 1% em 2019 e 2002 e 1,1% em 2021, e que o ritmo de descida do rácio da dívida da zona euro no PIB deverá reduzir-se de seis pontos para quatro pontos percentuais até 2021.

Recorde-se que a economia alemã estagnou no último trimestre do ano passado e que as previsões de crescimento da OCDE, que são as mais pessimistas, apontam para 0,7% em 2019, abaixo do crescimento tradicionalmente lento do Japão e do próprio ritmo muito baixo do Reino Unido ameaçado pelos efeitos de um Brexit de contornos incertos.

O orçamento alemão regista um excedente desde 2014 e acima de 1% do PIB desde 2017. Na conta externa, a economia alemã apresenta excedentes desde 2002, com um padrão claramente excessivo - infringindo as próprias regras de Maastricht - consecutivamente desde 2011. Em 2018, o Fundo Monetário Internacional estima que o excedente externo deve ter sido de 8,1% do PIB e que, em 2023, ainda estará acima de 7%, se a estratégia política não for invertida.