Juros da dívida portuguesa abaixo de 1,4% pela primeira vez na história

Os juros no mercado secundário das Obrigações do Tesouro português a 10 anos desceram para 1,368%, um novo mínimo histórico, depois de Mario Draghi ter sublinhado que as taxas do BCE vão manter-se nos mínimos atuais até dezembro deste ano e que alguns membros do Conselho defenderam a extensão dessa garantia até março do próximo ano

Os juros (yields) da dívida soberana na zona euro estão em queda acentuada esta quinta-feira à tarde, depois de conhecidas as decisões do Banco Central Europeu (BCE) de adiar até final do ano qualquer mexida nas taxas diretoras, o que acabou por recolher a unanimidade dos membros do Conselho. No caso das Obrigações do Tesouro português a 10 anos, os juros caíram para 1,368%, um novo mínimo histórico.

Com a perspetiva do Tesouro português regressar aos mercados obrigacionistas na próxima quarta-feira com leilões de dívida, esta descida significativa dos juros é um sinal de que o Estado poderá conseguir pagar taxas em mínimos históricos. Recorde-se que, em 2018, o Tesouro conseguiu descer a taxa de juro média das emissões de dívida para 1,8%, um mínimo histórico.

Mario Draghi, na conferência de imprensa que se seguiu à divulgação das medidas de política monetária da reunião do BCE desta quinta-feira, adiantou inclusive que "alguns membros do Conselho defenderam a extensão até março do próximo ano" do período em que o banco não mexeria nas taxas diretoras.

A descida dos juros esta quinta-feira abrange tanto periféricos como economias do centro do euro. No caso das obrigações espanholas, a 10 anos, os juros aproximam-se de 1% e para os títulos alemães, conhecidos por Bunds, os juros já desceram para 0,09%.