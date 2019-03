Crescimento da zona euro no quarto trimestre de 2018 revisto em baixa

O crescimento homólogo da área da moeda única foi de 1,1% no último trimestre do ano passado, em vez de 1,2% previsto inicialmente, divulgou esta quinta-feira o Eurostat. O organismo de estatística da União Europeia manteve a estimativa de 1,8% para o crescimento anual da zona euro em 2018

A economia da zona euro cresceu 1,1% no quarto trimestre do ano passado, ligeiramente abaixo da estimativa rápida inicial, revelou esta quinta-feira o Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia. Trata-se da variação homóloga, ou seja em relação ao mesmo trimestre de 2017. A primeira estimativa apontava para 1,2% e foi agora revista em baixa.

Portugal cresceu 1,7% no último trimestre, acima da média do espaço do euro, segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no final de fevereiro.

Em termos de variação de um trimestre para outro, o que é designado por evolução em cadeia, o crescimento da zona euro foi de 0,2%, confirmando a estimativa inicial, que já apontava para uma ligeira aceleração em relação ao terceiro trimestre, em que a subida em cadeia foi de 0,1%. Em cadeia, a economia portuguesa cresceu 0,4%, acima da média da zona euro.

O Eurostat confirma ainda, que na variação em cadeia do Produto Interno Bruto, a Alemanha entrou em estagnação no último trimestre do ano e que Itália registou dois trimestres de contração seguidos.

O abrandamento em termos homólogos continuou a verificar-se na zona euro com a taxa de crescimento a cair de 1,6% no terceiro trimestre para 1,1% entre outubro e dezembro do ano passado.

O organismo de estatística confirmou a estimativa inicial de um crescimento anual de 1,8% para a zona euro e de 1,9% para a União Europeia em 2018. Recorde-se que Portugal cresceu acima dessas médias, registando 2,1%, segundo o INE.