BCE prevê crescimento de 1,1% em 2019 na zona euro, um abrandamento significativo

O Banco Central Europeu reviu em baixa esta quinta-feira as previsões de crescimento para a zona euro, descendo de 1,7% para 1,1% a taxa em 2019 e de 1,7% para 1,6% em 2020. As previsões para a inflação foram também revistas em baixa, com a taxa de variação de preços no consumidor em 1,6% em 2021, abaixo da meta de 2%

Jorge Nascimento Rodrigues Jornalista