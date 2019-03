BCE garante que não mexe nas taxas até final do ano e juros da dívida descem para novos mínimos

O Banco Central Europeu decidiu na reunião de política monetária desta quinta-feira tomar duas decisões importantes. Vai avançar a partir de setembro com uma nova linha de TLTRO e altera a estratégia em relação às taxas diretoras, estendendo o período em que não as altera do verão até final de 2019. Juros da dívida portuguesa descem para novos mínimos históricos

Mário Draghi vai sair a 1 de novembro da presidência sem ter subido as taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE), que estão em mínimos históricos, e deixa para o sucessor uma terceira série de linhas de financiamento à banca conhecidas pelo acrónimo TLTRO (operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas para apoiar a concessão de crédito bancário à economia real), de acordo com as decisões tomadas esta quinta-feira na reunião de política monetária.

A expetativa desloca-se, agora, para a conferência de imprensa que Draghi dará pelas 13h30 (hora portuguesa), onde serão, também, apresentadas as novas previsões do BCE para o crescimento e a inflação da zona euro. Os analistas esperam que elas revejam em baixa as previsões anteriores avançadas em dezembro passado.

Numa primeira reação nos mercados da dívida soberana, os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos desceram, agora, para novos mínimos históricos, caindo para 1,413%. O anterior mínimo registara-se a 26 de fevereiro quando chegaram a descer para 1,419%. São boas notícias para o Tesouro português, que deverá regressar ao mercado obrigacionista com um novo leilão de dívida na próxima semana.

Não há mexida nas taxas até final do ano

O BCE decidiu não mexer nas taxas diretoras e alterou a orientação em relação a uma futura subida, declarando que espera que permaneçam nos mínimos históricos atuais "pelo menos até ao final de 2019". Deste modo, adiou a mexida nas taxas, alterando a linguagem da comunicação oficial que, até hoje, apenas garantia que se manteriam nos níveis atuais "até durante o verão de 2019". A taxa de juro das operações principais de refinanciamento e as taxas de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez e da facilidade permanente de depósito permanecem inalteradas em 0%, 0,25% e -0,40% (valor negativo), respectivamente.



Ainda segundo o comunicado do Conselho do BCE, o banco mantém o plano de reinvestir, integralmente, as amortizações dos títulos que detém em carteira e que adquiriu ao abrigo do programa de compra de activos. reafirma que pretende manter esta estratégia "por um período prolongado após a data em que decida aumentar as taxas de juro directoras do BCE e, em qualquer caso durante o tempo necessário para manter condições de liquidez favoráveis ​​e um amplo grau de acomodação monetária".

Nova linha de TLTRO a partir de setembro

A segunda decisão importante é o lançamento da terceira série de operações de refinanciamento de prazo alargado (TLTRO-III) com periodicidade trimestral, com início em setembro de 2019 e fim em março de 2021, cada uma com um prazo de dois anos. O BCE justifica a medida dizendo que "essas novas operações ajudarão a preservar condições favoráveis ​​de empréstimos bancários e a garantir a transmissão suave da política monetária".

Nesta nova série, "as contrapartes poderão pedir emprestado até 30% do stock de empréstimos elegíveis em 28 de fevereiro de 2019 a uma taxa indexada à taxa de juros das operações principais de refinanciamento durante a vida de cada operação". Os detalhes sobre os termos exatos da TLTRO-III serão comunicados oportunamente, acrescenta o comunicado.

Recorde-se que a primeira série de TLTRO foi iniciada em setembro de 2014 e a segunda em junho de 2016. Em janeiro de 2019, as linhas LTRO, incluindo as LTRO, representavam 98,87% dos empréstimos em curso do Eurosistema aos bancos da zona euro. Os analistas apontam que os principais beneficiários foram os bancos de Espanha e de Itália, que detinham em conjunto 56% desses empréstimos.