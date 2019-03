SOS clima: “O mais assustador de tudo é que  isto está a acelerar” 

A frase é de Gilles Descôtes, responsável de enologia de uma das casas de referência da região de Champagne. Um sinal dos novos tempos: Nos últimos 15 anos vindimou 5 vezes em agosto. Feitas as contas, em três décadas, a apanha da uva já foi antecipada 18 dias

Gilles Descôtes, responsável de enologia da Bollinger, admite que a região pode estar em perigo no futuro. Glaciar ou deserto? As duas possibilidades estão em aberto se não se combater as alterações climáticas. E nenhuma deixa espaço para o champanhe. Ao Expresso, fala sem medo da provável chegada de novos concorrentes ao mundo do vinho. Afinal, muitos podem fazer espumantes, mas o que quase todos querem mesmo é o champanhe. E o solo de pedra de giz da região não se encontra em qualquer lado.

A empresa, fundada em 1829, não divulga os números do negócio. Diz apenas que tem 176 hectares de vinha, o que significa que produz mais metade das uvas de que precisa em cada vindima e isso “é raro na região”. 60% das suas uvas são da casta Pinot Noir, especialmente sensível ao aquecimento do clima.

O champanhe está em periogo?

Está em perigo, sim. Não no curto ou médio prazo, mas a longo prazo. O cenário atual que aponta para uma subida de temperaturas da ordem dos cinco graus pode trazer uma situação impossível de gerir. E temos dois cenários complexos em cima da mesa: receamos o fim da corrente do Golfo, na costa francesa, o que pode significar centenas de metro de gelo em cima de nós, mas receamos também ter um deserto em casa. São dois casos para os quais não há solução. O que precisamos de fazer para nada disso acontecer é trabalhar para reduzir ao máximo as emissões de carbono e a subida de temperatura. Não podemos esquecer que temos algo importante na região de Champagne, que é o solo de pedra de giz, com muitos metros de espessura, para funcionar como uma esponja e um regulador.

E o que podem fazer na vinha?

Há muita coisa a fazer para mudar as práticas nas vinhas e nas caves também. Mas logo nas vinhas, hoje temos vinhas estreitas, muito densas e podemos passar a ter vinhas mais largas, de forma a ganhar acidez natural E podemos escolher uma seleção de castas resistentes, de amadurecimento mais tardio, trabalhar os solos para ganhar um pouco mais de acidez, vindimar mais cedo....

Já estão a vindimar mais cedo?

Em 2003, 2007, 2011, 2017 e 2018 começámos em agosto. São cinco vezes nos últimos 15 anos. Antes disso, só há um registo de vindimas em agosto na região, em 1893. Em 30 anos, já antecipamos as vindimas em 18 dias, eram a 20 de setembro, hoje são no início do mês de setembro ou em agosto.

É um sinal claro do aquecimento?

Completamente.

E quando olha para o cenário atual, qual o sinal mais assustador desta mudança?

O mais assustador de tudo é que isto está a acelerar. Numa região como a nossa, um pouco de sol nem é mau, mas não estamos a falar de um pouco de sol. O movimento está claramente a acelerar e para nós a acidez é fundamental. Temos duas de cinco vindimas antecipadas para agosto em 15 anos nos dois últimos anos.

Fala-se de novos produtores na Inglaterra, na Dinamarca, onde podem aparecer espumantes para concorrer com o champanhe...

Nós temos o terroir. O giz no solo é uma coisa que quase não existe no mundo e é nosso. Depois podemos falar de temperatura e sol. Sabemos que já se plantam vinhas na Bélgica, na Dinamarca, em Inglaterra. E sabemos que podem surgir vinhos com gás e até podem ser bons. Mas não são champanhe e quase todos os que fazem espumantes querem fazer algo parecido com o champanhe. Conhecemos essa concorrência. E temos análises simples para mostrar que são coisas diferentes. Agora, será que dentro de 50 anos, continuam a ser diferentes? Não sei. Sei é que podem copiar métodos, mas à priori não podem copiar o terroir.

Mas podemos ver novas regiões vitivinícolas a aparecer no mapa mundo, como a Escandinávia?

Certamente. Vamos ter novas regiões porque com as mudanças climáticas vão ocupar-se zonas muito mais altas. Países quentes como a África do Sul já estão a usar a altitude, porque por cada 100 metros é possível obter uma descida de 0,6 graus na temperatura. Regiões que eram muito frias há 30 anos tornam-se interessantes. Nós não podemos subir muito, mas podemos, por exemplo, voltar as vinhas mais para norte, para termos menos exposição solar.

Vão tentar produzir mais para responder a esta nova concorrência?

A região hoje está quase totalmente plantada. Não podemos aumentar o volume de forma significativa. A ideia é valorizar. O mercado do vinho com gás está em crescimento, sim. E vão aparecer mais produtores. Acredito que isso pode ser positivo porque também nos obriga a continuar a trabalhar.

Na Climate Chage Leadership vai falar de casos de sucesso de adaptaçao, do que se pode fazer...

Há duas coisas essenciais: Atenuar e adaptar. Na região, no que respeita a redução de emissões, isso significa que reduzimos as emissões em 25% desde 2010 e queremos reduzir mais 25%.

E medem a vossa pegada de carbono?

Entre 2010 e 2015, reduzimos a pegada por garrafa em 18%. E fomos uma das primeiras empresas a ter tratores elétricos.

Têm quantos hectares de vinhas?

Somos uma empresa familiar e temos 178 ha de vinha, essencialmente pinot noir, que representa 60% do total.

É uma das castas mais ameaçadas?

É muito sensível, sim.