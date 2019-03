Raize regista prejuízos de 66 mil euros em 2018

A Raize fechou 2018 com prejuízos de 66 mil euros, mais do dobro dos prejuízos contabilizados no ano anterior (30,1 mil euros). Em termos operacionais, a fintech portuguesa que gere uma bolsa de empréstimos a pequenas e médias empresas (PME) fechou o ano com um resultado negativo de 72,6 mil euros.

Segundo a informação enviada pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os resultados negativos devem-se às despesas com marketing, essencialmente as que decorrem do lançamento da oferta pública de venda (OPV) em julho de 2018, que totalizaram 91,5 mil euros.

A Raize entrou em bolsa a 18 de julho, depois de uma OPV cuja procura superou em 3,7 vezes a oferta e na qual foram vendidas 750 mil ações, equivalentes a 15% do seu capital.

Além das despesas de marketing diretamente relacionadas com a OPV, as despesas recorrentes com marketing também subiram de 32 mil para 52 mil euros. Os investimentos nesta área aumentaram 353% de 2017 para 2018.

Sem estes gastos com marketing, a empresa teria registado resultados operacionais “de 71.040 euros, um aumento de 661% face ao ano anterior”, sublinha a empresa liderada por José Maria Rego no relatório e contas do ano passado. “O investimento em marketing aumentou 353%, devido ao custo não recorrente (“one-off”) realizado com a Oferta Pública lançada no 1º semestre de 2018, e que totalizou 91.510 euros.”

Apesar dos gastos, a empresa portuguesa sublinha que a entrada em bolsa contribuiu para aumentar a base de investidores, através da entrada de 1.419 acionistas no seu capital. “Para esse efeito, contribuiu o investimento realizado no lançamento da Oferta Pública de Venda (IPO) durante o primeiro semestre de 2018, o que levou a um aumento de notoriedade e reconhecimento do serviço e da marca por parte de um universo alargado de investidores”, acredita a startup de serviços financeiros.

Já a margem financeira da Raize ficou nos 931 euros negativos, uma melhoria face aos 2 mil euros negativos do ano anterior. O produto bancário, por sua vez, aumentou de 264,3 mil para 474,1 mil euros.

Com uma base de investidores superior a 44 mil pessoas, a Raize já permitiu o investimento em PME portuguesas no valor de 21,8 milhões de euros, um aumento de 109% face a 2017. No ano passado, a fintech permitiu processar pagamentos - entre carregamentos, levantamentos, novos financiamentos, cobranças e transações - no valor de 40 milhões de euros.

Este ano, a fintech vai lançar um mercado digital de depósitos bancários de modo a permitir aos seus clientes “aplicar as suas poupanças com taxas de juro mais atrativas junto de bancos nacionais e com o capital abrangido pelo Fundo de Garantia de Depósitos”.