OCDE corta drasticamente crescimento da zona euro para 1%

A zona euro deverá desacelerar significativamente em 2019, com a taxa de crescimento a cair para 1%, segundo as previsões do relatório intercalar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicadas esta quarta-feira.

É uma previsão muito mais pessimista do que a avançada recentemente pela Comissão Europeia, que aponta para 1,3%, e do que o Fundo Monetário Internacional (FMI), que na atualização de projeções em janeiro, prevê 1,6%.

A expetativa desloca-se, agora, para as previsões que o Banco Central Europeu (BCE) vai publicar amanhã para a reunião de política monetária. Nas projeções publicadas em dezembro, o BCE revelava-se mais otimista, prevendo 1,7% em 2019 e 2020.

O corte na previsão do crescimento da zona euro para este ano é de oito décimas em relação às projeções publicadas em novembro passado e significa que o crescimento na zona euro desacelera seriamente de 1,8% em 2018 para 1% em 2019, com uma ligeira aceleração para 1,2% em 2020.

Alemanha vai crescer menos do que o Japão

Este abrandamento significativo deve-se às novas previsões para a Alemanha, o 'motor' da zona euro, e para Itália, com revisões em baixa elevadas em relação às projeções avançadas em novembro passado.

O país da chanceler Merkel deverá crescer apenas 0,7% este ano, uma revisão de nove décimas, e a economia governada pela coligação da Liga com o Movimento 5 Estrelas vai permanecer em recessão, com uma contração de 0,2%, uma revisão de 1,1 pontos percentuais em relação a novembro.

A OCDE confirma que a economia alemã deverá crescer menos do que o Japão (previsão de 0,8%) em 2019, ainda que Berlim consiga acelerar para 1,4% no ano seguinte, enquanto Tóquio verá a economia abrandar ainda mais, com uma previsão de 0,7% em 2020.

No conjunto dos países do G20, a Itália é a economia europeia em pior situação este ano, mas uma recessão muito mais grave marcará a Turquia, com uma quebra de 1,8%, e a Argentina, sob intervenção do Fundo Monetário Internacional, que deverá registar uma contração de 1,5%.

Recorde-se que, em fevereiro, a OCDE, no relatório sobre Portugal, prevê crescimentos da economia portuguesa de 2,1% em 2019 e 1,9% em 2020, acima claramente da média da zona euro nos dois anos, com previsões de 1% e 1,2%.

Em virtude dos efeitos do Brexit, a OCDE reviu em baixa o crescimento para o Reino Unido, cuja economia deverá crescer apenas 0,8% em 2019, depois de um ritmo de 1,4% no ano anterior. Mesmo assim, crescerá mais do que a Alemanha.

Economia mundial desacelera para 3,3%

A OCDE revê também em baixa, ainda que ligeiramente, o crescimento para os EUA e a China, as duas maiores economias do mundo.

As previsões para 2019 da organização apontam para um crescimento de 6,2% na China e 2,6% nos EUA, um abrandamento claro em relação às estimativas para o crescimento registado em 2018 de 6,6% e 2,9% respetivamente. A economia chinesa deverá abrandar para 6% em 2020, segundo estas previsões. O crescimento de 6,2% em 2019 está dentro do intervalo político definido esta semana por Pequim que aponta para um ritmo entre 6% e 6,5% para este ano.

Fruto do conjunto de revisões em baixa, a OCDE cortou nas previsões para a economia mundial. O crescimento global deverá desacelerar de 3,6% em 2018 para 3,3% em 2019, mas acelerará ligeiramente no ano seguinte, para 3,4%. São previsões mais pessimistas do que as do FMI, na atualização publicada em janeiro, em que avançava com 3,5% e 3,6%.

As razões do abrandamento em 2019 prendem-se com a incerteza global, as dúvidas sobre a China, a revisão significativa nas perspetivas da zona euro, e ainda os impactos do Brexit e de riscos associados aos mercados financeiros e às economias emergentes.