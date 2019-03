Houve um “boom” de concursos de obras públicas em janeiro

O lançamento de concursos de empreitadas de obras públicas quase quadruplicou em janeiro, para 332 milhões de euros, face ao mês homólogo do ano anterior, informou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

"Este crescimento significativo resulta, por um lado, do facto de janeiro de 2018 ser um dos piores registos desde o ano 2015 e, por outro, do lançamento de dois grandes concursos no início do ano, designadamente a expansão do metropolitano de Lisboa e do MetroBus do Mondego, de 120 e 25 milhões, respetivamente", de acordo com o Barómetro das Obras Públicas de fevereiro.

Em janeiro do ano passado, os concursos públicos de empreitadas de obras públicas lançados somaram 83 milhões de euros, o que representou uma queda de 60% em relação a idêntico mês de 2017.

Já os contratos celebrados no âmbito dos concursos de empreitadas de obras públicas recuaram 21% no mês de janeiro, para 65 milhões de euros, na comparação com igual mês do ano anterior.

O barómetro da AICCOPN refere também que os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados por ajuste direto e consulta prévia situam-se em 15 milhões de euros, menos 67% face a igual mês do ano precedente.

No total do montante dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados, assistiu-se a um forte abrandamento em janeiro para 81 milhões de euros, menos 38% face ao verificado em 2018.