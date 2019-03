Grécia coloca dívida a 10 anos pagando a taxa mais baixa desde 2010

O Tesouro helénico lançou na terça-feira uma nova linha de obrigações a 10 anos colocando €2,5 mil milhões pagando uma taxa de 3,92%. A última sindicação naquele prazo foi realizada há nove anos, tendo o Estado grego pago, então, 6,25% aos investidores

O Tesouro grego realizou na terça-feira a primeira operação sindicada de dívida a 10 anos depois do fim do terceiro resgate, tendo pago a taxa mais baixa em nove anos, e atraindo uma procura quase cinco vezes superior à emissão.

O Estado helénico colocou €2,5 mil milhões através de uma operação de lançamento de uma linha de obrigações com vencimento em março de 2029 realizada por um conjunto de bancos tendo pago uma taxa de 3,9% face à enorme procura por parte dos investidores que somou €11,8 mil milhões.

A última operação sindicada de dívida a 10 anos realizou-se em março de 2010, quando o Tesouro helénico teve de pagar uma taxa de 6,25%, durante a escalada da crise da dívida soberana naquele país.

A operação realizada por Atenas confirma a tendência na zona euro neste início de 2019 para operações sindicadas de dívida de médio e longo prazo por parte dos países periféricos revelando elevada procura e pagamento de taxas de remuneração inferiores às registadas em operações anteriores.

Atenas colocou dívida a 10 anos a uma taxa abaixo de 4% apesar do rating continuar em 'lixo financeiro' por parte das quatro principais agências. A 1 de março, a agência Moody's subiu a notação grega de B3 para B1 (equivalente a B+ nas classificações da Fitch e da S&P e B alto por parte da DBRS) com perspetiva estável, um nível ainda em terreno de dívida altamente especulativa, pior do que o grau especulativo em que esteve Portugal.

No mercado secundário da dívida, o juro (yield) relativo à obrigação grega que vence em janeiro de 2028 - e que tem servido de referência da dívida a 10 anos - situava-se em 3,7% na terça-feira, o nível mais baixo desde 2005.