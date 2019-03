Governo estuda criação de escola de pilotos de aviões a jato na base de Beja

O ministro da Defesa Nacional anunciou nesta quarta-feira que está em estudo a possibilidade de criar uma escola de formação de pilotos de aviões a jato na base aérea de Beja. Segundo o ministro João Gomes Cravinho, a iniciativa, a criar através de um consórcio "com vários investidores" e empresas privadas, visará a formação não só de pilotos portugueses, mas de "várias forças aéreas".

O ministro da Defesa Nacional respondia ao deputado do PCP António Filipe, numa audição na comissão de parlamentar de Defesa Nacional que decorreu hoje de manhã, sobre a Lei de Programação Militar. O ministro disse que a criação daquela escola em Beja resolvia a questão da formação dos pilotos dos F-16 portugueses, que atualmente frequentam os cursos nos EUA.

De acordo com fonte do Ministério da Defesa, não há ainda qualquer calendário para avançar com a criação da escola, estando ainda a ser avaliados vários aspetos do projeto. Quanto à escolha da Base Aérea de Beja, deve-se às boas condições logísticas e de voo que apresenta e ao facto de ter menos tráfego aéreo, adiantou a mesma fonte. O ministro referiu ainda que a Alemanha entrou na corrida para receber o Centro Multinacional de Treino de Helicópteros da União Europeia, atualmente localizado no Reino Unido.

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o centro será relocalizado e Portugal foi o primeiro país a apresentar uma "proposta consolidada" à Agência Europeia de Defesa (EDA), segundo tinha anunciado em maio do ano passado o então titular da pasta da Defesa, Azeredo Lopes. A proposta apresentada por Portugal prevê a instalação do Centro Multinacional na base aérea de Sintra.

Quanto à formação dos pilotos dos aviões de transporte tático KC-390, caso venha a concretizar-se a compra daquelas aeronaves à empresa brasileira Embraer, disse o ministro, "teria de ser no Brasil, a não ser [que Portugal] adquirisse o simulador, o que é extremamente caro".