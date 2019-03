Fátima promove turismo judeu e apresenta Israel como destino de excelência

Israel é este ano o destino convidado em Fátima no âmbito dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que decorrem de 7 a 9 de março, e que contam com participantes de 45 países, entre os quais 160 operadores turísticos, 160 empresas do sector (hotéis e outros fornecedores de circuitos religiosos) e 55 expositores. Neste evento em Fátima são esperadas entre 700 a 1000 pessoas.

É o segundo ano consecutivo em que o turismo de herança judaica é promovido em Fátima juntamente com o turismo católico, mas este ano com uma maior ênfase neste evento de profissionais de turismo religioso, que é promovido pela Associação Empresarial de Ourém Fátima (Aciso), e apoiado pelo Turismo de Portugal, o Turismo do Centro, a Câmara Municipal de Ourém e as agências de promoção turística (ARPT) do Porto e Norte, Centro e Alentejo, além de fundos comunitários.

"Temos operadores especializados em turismo religioso que vêm dos quatro cantos do mundo, desde a Austrália ao México ou à Coreia, e ao apresentarmos Israel como um destino de excelência, é uma oportunidade única de ficarem a conhecer tudo o que é necessário sobre este destino para poderem montar a sua operação, por exemplo a nível de voos disponíveis, alojamentos, etc", adianta Alexandre Marto, vice-presidente da Aciso, referindo que os 'workshops' de turismo religioso em Fátima já se tornaram "no maior evento internacional de turismo católico em termos de reunião de profissionais do sector" e este ano esgotaram a participação a nível de expositores.

Lembrando que "Israel é um país onde confluem religiões monoteístas e que geram o maior fluxo de peregrinações no mundo", o responsável da Aciso frisa também que "muitos dos operadores internacionais que vêm a Fátima trabalham turismo religioso católico mas circuitos de herança judaica, e alguns são especialistas no desenho de circuitos para Israel".

“Já temos muitos judeus a visitar Fátima numa perspetiva cultural”

Este ano, a participação em Fátima dos operadores especializados em turismo religioso judaico irá duplicar a do ano passado. "Fátima está a ser usada como um ponto de encontro e de facilitação do turismo religioso em ambas as vertentes. Embora sendo um evento com o foco no turismo religioso católico, entendeu-se que podia haver abertura para promover também o turismo de herança judaica, e aproveitando o momento para apresentar o país, em particular o interior, como um destino relevante neste campo", explica Alexandre Marto, adiantando: "já temos hoje muitos judeus a visitar Fátima numa perspetiva cultural".

O evento em Fátima arranca com um programa que é comum tanto a operadores de turismo religioso católico como àqueles que são especializados na herança judaica, começando a 7 de março de manhã com uma conferência cujo tema são as cidades santuário e os lugares sagrados que são locais de peregrinação a nível mundial. A 8 de março, os operadores turísticos e outras empresas do sector vão ter o dia inteiro dedicado a contactos e negociações envolvendo o destino Fátima.

O programa prossegue com três dias de visitas em diversos locais do país, havendo neste caso circuitos diferentes para operadores de turismo religioso católico ou os que são especializados em turismo de herança judaica. A 9 de março os operadores turísticos judaicos terão um 'workshop' próprio na Guarda, que será depois complementado com circuitos de visita para conhecerem diversos pontos do centro do país ou do Alentejo onde esta herança é marcante, designadamente locais como Belmonte, Tomar ou Vila Viçosa.

"Os operadores internacionais que quiserem, tanto católicos como judaicos, podem ficar até à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que começa a 13 de março", nota ainda Alexandre Marto, enfatizando o contributo que Fátima vai dar à maior feira do turismo português. "Este ano vamos entregar à BTL 110 'hosted buyers', operadores que convidamos para comprar o nosso destino e para vir conhecer o território".