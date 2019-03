Brexit em julho e com acordo, antecipa grupo de 54 economistas

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) será adiada por alguns meses e contará com um acordo de livre comércio. A convicção é de um grupo de 54 economistas ouvidas pela Reuters, acerca do Brexit.

Apenas três dos 54 economistas que participaram no inquérito consideram que o casamento de mais de quatro décadas dos britânicos com a UE será dissolvido já no fim deste mês de março. Os restantes votaram pelo adiamento do Brexit e três quartos apontam julho como o mês da provável saída.

Dois ou três meses "não parecem suficientes para resolver o impasse", justificou à Reuters James Smith, do banco holandês ING.

O governo de Londres chegou a um acordo com a UE mas este foi amplamente rejeitado pelo Parlamento. Mas ninguém parece interessado numa saída desordenada.

Na última pesquisa, a hipótese de um Brexit desordenado caiu para 15%. o valor mais baixo desde que a Reuters colocou tal pergunta à pool de economistas, em julho de 2017.

A economia britânica dá sinais de estagnação e apresenta um crescimento lento. Mas o cenário de recessão parece afastado, admitindo-se um crescimento entre 0,2% e 0,4% no primeiro trimestre.

E se o Mini deixar de ser fabricado em Inglaterra?

Depois da Honda anunciar o encerramento, em 2021, da fábrica de Swindon, outros construtores manifestam receio pelos efeitos do Brexit,

Toyota e BMW (fabricante do modelo Mini) alertaram esta terça-feira que um Brexit sem acordo comprometeria a produção das fábricas no Reino Unido.

A multinacional alemã avisou que pondera transferir a produção do clássico Míni de Oxford para a Holanda. no caso de uma saída da UE sem acordo.

Em Genebra, o presidente da BMW, Peter Schwarzenbauer, descreveu o cenário de rotura como "o pior possível" e disse que o grupo teria de pensar "no futuro da marca de longo prazo". A fábrica do Mini emprega 4500 pessoas.

Por sua vez, o presidente da Toyota Motor Europe, Johan Van Zyl alertou, em entrevista à BBC, que se as "barreiras" do Brexit forem muito altas, a competitividade da empresa no Reino Unido será prejudicada. E, no cenário extremo, a base fabril de Burnaston, no norte da Inglaterra, corre o risco de encerrar.

As advertências da Toyota e da BMW surgem depois da Nissan ter mudado de planos e ter optado por fabricar no Japão o modelo X-Trail descartando a fábrica de Sunderland, no nordeste da Inglaterra.