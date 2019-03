Bolsa. Impresa duplica de valor em 2019

A Impresa bate o Benfica no campeonato das valorizações anuais

Com a valorização de 4,7% na sessão desta quarta-feira, a Impresa, dona da SIC e do Expresso, duplicou de valor em bolsa face ao fecho de 2018. É a empresa campeã das subidas do mercado português em 2019, batendo o Benfica SAD que explodiu a partir de fevereiro.

A Impresa entrou em 2019 com cada ação a valer 0,136 euros. Esta quarta-feira transaciona a 0, 26 euros, beneficiando da sucessão de boas notícias em torno da SIC.

Com estas cotações, uma pequena oscilação de um cêntimo traduz logo variação relativa apreciável.. O valor em bolsa subiu, em dois meses, de 22,5 milhões para 43 milhões.

A evolução de 2019 (ganho de 13 cêntimos) contrasta com o comportamento desolador registado em 2018 (perda de 60%).

No início de 2018, cada ação da Impresa valia 0,342 euros, um valor ainda longe da atual cotação.

Audiências SIC

A "mudança histórica nas audiências" de televisão, como assinalou o grupo em recente comunicado, está a entusiasmar os investidores portugueses e estrangeiros.

A recuperação pela SIC em fevereiro, 12 anos depois, do estatuto de estação líder antecipa uma evolução favorável nas receitas e na rentabilidade do grupo. Em 2018, a Impresa registou lucros de 3,1 milhões.

O triunfo nas audiências da SIC justifica que a Impresa seja a cotada que mais valoriza em 2019. No futebol, a carreira vitoriosa e a valorização dos ativos, levou a Benfica SAD a disparar o seu valor em bolsa, acumulando uma subida de 70%.

É um fenómeno mais recente, mas que revela uma pujança que pode levar a sociedade a bater a concorrência - começou 2019 a cotar nos 1,7 euros e esta quarta-feira transaciona a 2.9 euros.

A capitalização bolsista subiu para 66 milhões, bem superior à da Impresa.

No principal campeonato da bolsa (PSI 20), é a Mota-Engil que impera nas valorizações com uma subida de 39%. O mercado avalia o conglomerado de construção em 530 milhões de euros