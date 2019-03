Pequim revê em baixa meta de crescimento para 2019

O primeiro-ministro Li Keqiang revelou esta terça-feira que o objetivo político para a taxa de crescimento da economia chinesa para este ano se situa entre 6% e 6,5%, abaixo da taxa de 6,6% alcançada no ano passado. Para evitar ter surpresas desagradáveis avançou com um corte de impostos significativo e com uma subida do défice orçamental

A China deverá crescer "entre 6% e 6,5%" em 2019, segundo a meta política avançada esta terça-feira pelo primeiro-ministro Li Keqiang no relatório apresentado na sessão de abertura da 13ª reunião do Comité Nacional da Conferência Política Consultiva do Congresso Nacional (Parlamento chinês) que se realiza em Pequim.

Em relação ao crescimento de 6,6% estimado para 2018, trata-se de uma clara revisão em baixa da dinâmica da economia chinesa, mas o intervalo na meta política, em vez de um número fixo (como o de "cerca de 6,5%" estipulado para 2018), aponta para uma margem de flexibilidade política de que o governo de Pequim pretende dispor. O ritmo de 6,6% no ano passado foi o mais baixo desde 1990.

Os mais de 3000 delegados ouviram o chefe do executivo justificar que a descida da meta política de crescimento se deve à guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos - cujos primeiros efeitos em pleno deverão sentir-se no primeiro semestre deste ano - e à necessidade de lidar com os problemas do endividamento empresarial.

Política orçamental "proativa"

"Temos de estar preparados para duras batalhas", disse Li, mas não adiantou nada sobre o andamento das negociações com os EUA acerca da guerra de taxas aduaneiras, conversações ao mais alto nível que estão já a decorrer para além do limite da trégua que expirou a 1 de março.

Para garantir que a economia chinesa não derrapa para um crescimento abaixo de 6%, o primeiro-ministro anunciou que a política orçamental vai ser ainda mais "proativa" em 2019, com um aumento da despesa pública na ordem de 6,5%. No entanto, vai reduzir o crescimento do orçamento de defesa, que deverá crescer 7,5% em vez de 8,1% no ano passado.

Choque fiscal

A "proatividade" traduz-se num aumento do défice orçamental de 2,6% do PIB em 2018 para 2,9% em 2019 e no lançamento de um choque fiscal com um corte de impostos na ordem de 2 biliões de yuan (o equivalente a €263 mil milhões), superior em 700 mil milhões de yuan ao efetuado no ano passado.

Os principais cortes de impostos centram-se no IVA para as indústrias que cai 3 pontos percentuais (para 13%) e para a construção que desce 1 ponto percentual (para 9%). Os preços da electricidade descem 16%, os da banda larga caem 15% e os das comunicações móveis recuam 20%. Li Keqiang afirmou ainda que o crédito bancário às PME deverá aumentar em 30%.

O primeiro-ministro chinês garantiu que a taxa de câmbio do yuan será mantida "estável" e que o objetivo para a inflação se mantém em 3%, tal como para 2018. A expressão "Made in China 2025", relativa à estratégia industrial de médio prazo contestada pelos EUA, não apareceu no relatório.