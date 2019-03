Itália confirma entrada em recessão no segundo semestre de 2018

A economia transalpina registou uma contração de 0,1% em cada um dos dois últimos trimestres do ano passado, confirmou esta terça-feira o Istat, o Instituto Nacional de Estatística italiano. Com dois trimestres consecutivos de recuo no PIB, Itália entrou em recessão técnica

O Produto Interno Bruto (PIB) italiano registou uma contração de 0,1% no quarto trimestre de 2018 em relação aos três meses anteriores, segundo a nova estimativa publicada esta terça-feira pelo Istat, o Instituto Nacional de Estatística italiano.

Em virtude do PIB ter também recuado 0,1% entre julho e setembro do ano passado em relação aos três meses anteriores, o organismo de estatística italiano confirmou que a economia entrou em recessão técnica, uma designação usada pelos especialistas quando uma economia regista uma contração em dois trimestres consecutivos.A evolução do PIB de um trimestre para o seguinte é designada por variação em cadeia.

Trata-se do terceiro período em recessão da economia italiana nos últimos dez anos.

Apesar de confirmar a recessão, o Istat reviu ligeiramente em alta a estimativa rápida para a variação em cadeia do PIB no quarto trimestre, avançada no final de janeiro, que apontava então para uma contração mais grave de 0,2%.

A variação trimestral em cadeia em 2018 registou crescimentos do PIB de 0,2% no primeiro trimestre e 0,1% no segundo trimestre, para depois entrar em contração.

Economia mais lenta da zona euro

O crescimento anual da economia italiana em 2018 foi de 0,9%, segundo o Istat divulgou a 1 de março, confirmando uma desaceleração significativa em relação a um expansão de 1,6% em 2017.

Itália foi a economia mais lenta na zona euro em 2018. Recorde-se que a Comissão Europeia estima que o conjunto dos 19 do euro tenha crescido 1,9%. O Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia, publica uma nova estimativa na próxima quinta-feira.

A economia portuguesa cresceu 2,1% no ano passado tendo ultrapassado a barreira dos 200 mil milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística publicados a 28 de fevereiro. Em cadeia, o PIB português subiu 2,1% no terceiro trimestre e 1,7% nos últimos três meses do ano.