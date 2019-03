Tudo o que tem de saber sobre o Porto Protocol e os seus mandamentos 

Adrian Bridge, diretor-geral da The Fladgate Partnership, lançou o movimento à volta do Porto Protocol no ano passado com três objetivos principais: Pedir a todos que “façam mais do que o que estamos a fazer hoje”, criar uma plataforma na qual todos os participantes podem partilhar ideias, resultados, experiências que estão a fazer a diferença, de forma a inspirar os outros, e colocar o vinho na liderança do debate. “Se todos partilharmos os nossos sucessos, todos vamos beneficiar”, diz o empresário com negócios no sector do vinho do Porto e do turismo.

Na carta de princípios, os compromissos assumidos por cada um dos signatários são 9, mas se houvesse dois mandamentos base seriam “fazer bem” e “partilhar experiências”. O foco é “Fazer mais do que aquilo que estão a fazer neste momento”, “orientar a atividade por princípios de boas práticas ambientais”, “identificar oportunidades de cooperação com outros membros do Protocolo do Porto e com entidades externas em relação às mudanças climáticas”, “executar projetos orientados para a sustentabilidade” e “divulgar boas práticas e estudos de caso na plataforma do Porto Protocol”.

O Porto Protocol, pelo seu lado, também se compromete a trabalhar com todos os seus membros e explorar novos conceitos, apostando nas empresas como “caminho principal para a luta contra as alterações climáticas”.

Até ao início do ano, o movimento juntou cerca de 100 adesões à escala global, do sector do vinho a autarquias, universidades e empresas de diferentes áreas de atividade, da Amorim à Barbosa e Almeida, Taylor´s, Toyota, Câmara do Porto, PWC, Marks & Spencer ou Coppolla Family. Nos últimos dias, em cima da Climate Change Leadership, a decorrer de 5 a 7 de março, atraiu mais meia centena de adesões, maioritariamente de empresas do sector vitivinícola e da Áustria, mas também da APCOR, a Assoociação Portuguesa da Cortiça, com 250 associados.

E a novidade mais recente do Porto Protocol é a criação de uma rede de representantes locais, espalhados pelo atlas do vinho. O arranque é feito num triângulo de três vértices, em Portugal (Adrian Bridge) Espanha (Pancho Campo, presidente executivo da Chrand) e Califórnia (Robin Daniel Lail, fundador da Lail Vineyards, em Napa Valley), mas em breve Alemanha e Áustria juntam-se ao grupo.