Riqueza. Portugal na média da União Europeia só em 2149, diz o Fórum para a Competitividade

O Fórum Para a Competitividade fez as contas e concluiu: Portugal precisa de 130 anos para atingir uma riqueza per capita equivalente à média da União Europeia (UE). Ou seja, lá para 2149 o nível de vida dos portugueses estará no ponto central do intervalo.

O Fórum trabalhou os últimos dados do crescimento económico e as previsões da Comissão Europeia, desprezando o efeito da produtividade que, por sinal, está em queda.

Em 2018, a subida de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) traduziu-se na recuperação de duas décimas face à média da UE. Se tal cadência se mantiver, Portugal demora 130 para convergir com a média da UE.

E só daqui a 20 anos "regressa à posição relativa de 2000 (40 anos perdidos), dado que o nosso PIB per capita é de 74% da média europeia", diz o Fórum na síntese de conjuntura divulgada esta segunda-feira.

Grécia deixa Portugal na cauda

No biénio 2019/20, "até a economia da Grécia vai crescer mais do que Portugal", que "tem uma das mais baixas taxas de investimento da UE" e enfrenta "múltiplos condicionalismos ao investimento".

Em 2018, Portugal cresceu 2,1% enquanto a UE cresceu 1,9%. Mas, "a produtividade caiu 0,2%, enquanto na UE houve um aumento de 0,9%"; assinala a síntese de conjuntura. No que "verdadeiramente interessa, o país está a divergir".

Olhando para o pelotão de 13 países com que Portugal se compara, o Fórum verifica que só a Grécia teve, em 2018, um pior desempenho, "com a agravante de que terá um crescimento superior em 2019 e 2020". As previsões de 2,2% (2019) e 2,3% (2020) comparam com 1,7% para Portugal.

Os restantes países do grupo dos mais pobres da UE, em especial do Leste e do Centro "cresceram e deverão crescer muito mais" do que Portugal. Na tabela para o triénio 2018/20, Malta surge como campeão do crescimento, seguido da Eslováquia, Roménia, Bulgária, Polónia e Hungria. Mas todos com desempenhos bem acima dos 2%.

Produtividade compromete crescimento

Se o emprego cresceu 2,3% em 2018 e o PIB se ficou pelos 2,1%, então a produtividade está em queda (0,2%). Na UE, a produtividade subiu 0,9%.

Se a produtividade acompanhasse o desempenho do emprego, "como sucede com os países com o nível de desenvolvimento de Portugal, o PIB podia estar a crescer 4%", refere o Fórum.

Para a entidade presidida por Pedro Ferraz da Costa, "é claríssimo que 2019 será um ano de desaceleração", tornando-se "imperioso responder" com terapias adequadas para a combater.

Para contrariar o enfraquecimento da procura externa, "teremos que conseguir melhorar a competitividade, mas não se tem feito muito nesse sentido". O Fórum sugere três medidas: alterar políticas de formação profissional; acelerar licenciamentos e redução drástica dos prazos de pagamento do Estado.

Estado recebe juros em vez de os pagar

Sobre o atraso dos pagamentos do Estado, a nota de conjuntura adverte que "com taxas de juro negativas até 12 meses, o Estado recebe juros em vez de os pagar".

Ou seja, se pagasse antecipadamente aos fornecedores libertaria a restrição de financiamento da mera tesouraria e permitiria margem para as empresas investirem e aumentarem a sua capacidade produtiva, um claro aumento do PIB pelo lado mais saudável, da oferta".

A desaceleração que se fará sentir e 2019 leva a que a previsão de crescimento de 2,2% do Orçamento de Estado seja demasiado otimista e levará "a cativações mais profundas do que o Ministério das Finanças poderá ter inicialmente previsto".