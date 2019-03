Estes hamburguers são suecos e querem fazer dos consumidores "os heróis do clima"

"Somos os primeiros". Na Max Burgers o clima está no cardápio e os hamburgers apresentam-se ao mundo como os primeiros com pegada positiva no que respeita às emissões de carbono. Quando escolhe, o cliente sabe extamente o impacto da sua escolha no aquecimento global. E o responsável pela área da sustentabilidade da empresa vem à Climate Change Leadership , no Porto, inspirar outras empresas a seguirem o mesmo caminho

A Max Burgers não terá os hamburgers mais famosos do mundo, mas a cadeia sueca, fundada acima do círculo polar, encontrou uma forma de se destacar da concorrência com uma estratégia assente na pegada de carbono para dizer:"Somos os primeiros hamburguers do mundo com pegada positiva".

Fundada em 1968, em Gallivare, esta marca familiar tem hoje 140 restaurantes entre a Suécia (125), Polónia, Dinamarca, Noruega e Egito. Emprega 5.500 pessoas e está a duplicar o seu volume de negócios de 4 em 4 anos desde a viragem do século. Em 2018 faturou €300 milhões.

O segredo? Pode ser exatamente a aposta feita no controlo das emissões de carbono, com uma estratégia voltada para a criação do primeiro hamburger do mundo com pegada positiva através de uma série de medidas divulgadas à exaustão e escrutinadas por auditoras internacionais.

“Desde 14 de junho de 2018, estamos a mostrar ao mundo que é possível ter uma rede de restaurantes de hamburgers com uma pegada positiva e estar 32 anos à frente do prazo estabelecido pelo acordo do Paris. Captamos pelo menos 110% das nossas emissões”, garante ao Expresso Kaj Török, responsável pela sustentabilidade da empresa, convicto de que “já é tarde demais para sermos apenas neutros”.

A explicação é simples: Não basta reduzir as emissões de carbono para a temperatura aumentar apenas 1,5 graus até 2100. E até talvez seja demasiado tarde se a fasquia subir para os 2 graus. “Ser neutro ao nível das emissões é um passo no caminho certo, mas não é um passo suficiente. Nesta fase ,temos de pensar em ter uma pegada positiva”, defende Kaj.

Para isso, a Max adotou uma série de medidas ao longo dos anos, desde a utilização exclusiva de energia eólica em toda a sua rede na Suécia ao lançamento de refeições verdes, ovo-lacto-vegetarianas ou 100% vegetais, menos de 1% de desperdícios de comida na cozinha, transformação do óleo dos fritos em biodiesel ou à recusa do óleo de palma. O nome da empresa mudou de Max Hamburgers para Max Burgers, de forma a estar mais alinhado com o modelo de negócio.

Depois, planta árvores. Recebe cerca de 50 milhões de visitantes por ano e, desde 2008, plantou 2 milhões de árvores numa área equivalente a cinco mil campos de futebol, maioritariamente no Uganda.

Olhando para os resultados, descobriu que tudo isto não é um custo, mas sim um investimento: “Para nossa surpresa, constatamos que combater as alterações climáticas internamente era mais lucrativo do que abrir simplesmente novos restaurantes”, sublinha. Com base em indicadores do país, estudos internacionais e prémios recebidos, a Max assume-se como a cadeia de restaurantes mais lucrativa da Suécia, a marca do sector mais antiga da europa no ativo e, também, a marca de hamburgers preferida dos consumidores suecos.

Ao Porto, na Climate Change Leadership, a 6 de março, Kaj vem contar a história da Max e dizer que “os consumidores podem ser os verdadeiros heróis do clima”. E vem inspirar outras empresas a apostaram numa estratégia de pegada positiva, sem esquecer o interesse próprio no negócio porque, como confessa ao Expresso, também gostaria de “atrair master franchise interessados na forma da Max olhar para o mundo e trabalhar”.