Empreendedorismo. Startup Portugal e IAPMEI vão trabalhar em conjunto para financiar atividades

Associação Portuguesa para a Promoção do Empreendedorismo vai trabalhar de forma mais próxima do ministério da Economia, celebrando contratos-programa com o IAPMEI para o financiamento das suas atividades de promoção do empreendedorismo nacional

A Startup Portugal - Associação Portuguesa para a Promoção do Empreendedorismo (SPAPPE) vai trabalhar de forma mais próxima com o ministério da Economia, através do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação. O IAPMEI é um dos associados da Startup Portugal, juntamente com a ANI - Agência Nacional de Inovação e a Portugal Ventures.

“Tendo em vista um papel ainda mais ativo da SPAPPE no apoio à implementação da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, estreita-se a relação da SPAPPE com a área governativa da economia e, em particular, com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., prevendo-se a celebração de contratos-programa com aquela entidade para o financiamento das suas atividades de interesse público”, lê-se no decreto-lei publicado esta segunda-feira em Diário da República.

O decreto-lei reconhece, assim, o papel da Startup Lisboa “desenvolvimento de atividades de interesse público no âmbito da promoção do empreendedorismo e inovação, em estreita ligação com entidades públicas e privadas com atuação no sistema nacional de empreendedorismo”.

A associação já tem contribuído para operacionalizar e divulgar medidas de apoio ao empreendedorismo, como a consolidação da rede nacional de incubadoras, a realização de ações de promoção e internacionalização das startups portuguesas ou o apoio a startups nacionais para participarem na Web Summit (Road 2 web summit).

O decreto-lei destaca que, dois anos depois do lançamento da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, assiste-se ao aumento de startups, de incubadoras e do investimento em Portugal por parte de empresas tecnológicas internacionais, que atraem para o país centros de competências. Além disso, verifica-se ainda um aumento de escala das startups nacionais, acrescenta o documento, dando destaque aos unicórnios (startups que atingem uma valorização superior a mil milhões de euros).

Com esta formalização legal, o objetivo é atribuir à Startup Portugal “um papel mais ativo” na implementação desta estratégia, lançada em 2016 com o intuito de desenvolver o ecossistema de empreendedorismo português.

No ano passado, foram lançadas 15 medidas (posteriormente alargadas) para dinamizar o ecossistema empreendedor, criar condições para o aumento do investimento nacional e estrangeiro em empresas inovadoras e incentivar o nascimento e desenvolvimento de startups.

Entre estas medidas estão o fundo de coinvestimento de 200 milhões de euros (metade dos quais capital nacional, a outra metade estrangeiro) e o Startup Voucher, que atribui bolsas mensais para ajudar os empreendedores a lançar o seu negócio.

No caso do Startup Voucher, esta segunda-feira é também anunciada a abertura de 400 vagas para o programa, que passa a incluir projetos da região de Lisboa.