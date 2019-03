EDP Ventures investe 3,5 milhões de euros em startups

O veículo de investimento do grupo EDP acaba de fechar seis investimentos em startups ligadas a áreas como realidade aumentada, manutenção preditiva, inteligência artificial e desenho de parques solares. No total, a EDP Ventures está a investir agora 3,5 milhões de euros, sendo metade destinados a startups portuguesas.

A empresa de Coimbra Enging, que monitoriza à distância os transformadores de potência das redes de distribuição de energia, a Glartek, que desenvolveu uma plataforma de realidade aumentada para manutenção industrial, e a PVComplete, startup com software de desenho e otimização de parques solares, são algumas das empresas financiadas.

Pela primeira vez, a EDP Ventures investiu no Brasil ao financiar a Delfos, startup brasileira que desenvolve soluções de inteligência artificial para a manutenção de ativos de produção de energia.

Os seis novos investimentos dão continuidade à aposta da EDP na inovação. Em 2018, a EDP Ventures duplicou o valor canalizado no ano anterior para apoiar o ecossistema de empreendedorismo: no ano passado, investiu cerca de seis milhões de euros em 16 startups de oito países. Mais de metade do valor foi direcionado para startups portuguesas.

Energias limpas, soluções de armazenamento de energia, inteligência artificial, inovação digital e soluções ligadas aos clientes são as áreas de foco do veículo da EDP, relacionadas com áreas-chave para os negócios do grupo.

“2018 foi um ano de sucesso para a ligação da EDP ao ecossistema das startups e para a inovação aberta que defendemos e praticamos”, afirma em comunicado Luís Manuel, administrador da EDP Ventures. “Duplicámos o nosso investimento em empresas que estão a mudar o panorama da inovação no nosso setor, estabelecemos parcerias com equipas de todo o mundo e expandimos a equipa para o Brasil, onde estamos agora a identificar novas oportunidades para apoiar o empreendedorismo.”

Desde que foi criado em 2008, o veículo de investimento da EDP Ventures já canalizou mais de 30 milhões de eruos para 24 startups, que empregam um total de mais de 750 pessoas e atingem mais de 100 milhões de receitas anuais.