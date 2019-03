Carro do ano internacional é elétrico e é da Jaguar

Emoção e suspense até ao último minuto, mas está encontrado o carro do ano a nível mundial. Foi esta segunda-feira, em Genebra, na Suíça, a dois dias do início de mais uma edição do Geneva Motor Show, um dos mais importantes salões automóveis do mundo.

Um empate sem precedentes entre dois carros no topo da tabela de votação, com 250 pontos cada, teve que ser resolvido com a contagem das notas mais altas atribuídas a cada um, nos diferentes critérios de avaliação: 18 para o Jaguar, 16 para o Alpine.

O Jaguar I-Pace venceu e o Alpine A110 (da Renault) acabou por ser um "co-vencedor" moral, dadas as circunstâncias inéditas do desempate. Dois modelos superdesportivos, mas fora do alcance do poder de compra da chamada ‘classe média’, inflamaram a paixão dos membros do júri, segundo a organização.

O júri, composto por 60 jornalistas, de 23 países (dois jurados eram portugueses) teve de optar – para além do I Pace e do Alpine - entre o Citroën C5 Aircross, o Ford Focus, o Kia Ceed, o Mercedes-Benz A-class e o Peugeot 508.

Este último modelo foi eleito, aliás, o carro do ano em Portugal há uma semana, no concurso Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, a que o Expresso está associado.

Já quanto ao quanto ao Jaguar I Pace, que o Expresso já conduziu, importa ainda dizer que foi a primeira vez que o troféu foi parar à mítica marca britânica. Mas, agora, com um modelo audaz e 100% elétrico – o primeiro elétrico daquela marca.

Ao receber o prémio, Ian Callum, responsável pelo design da Jaguar, enfatizou a ousadia do projeto, num momento em que ainda não existe uma infra-estrutura de carregamento adequada para veículos elétricos. Considera que ainda estamos no início de uma nova era na mobilidade automóvel, mas que um dia, lá mais à frente, a maior parte dos carros serão elétricos.