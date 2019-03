7 ideias chave sobre as alterações climáticas no momento em que o debate volta ao Porto 

Em julho do ano passado, na primeira Climate Change Leadership, o 44º presidente dos EUA foi a estrela principal e o tema de todas as notícias, com uma mensagem assente na ideia de que o aquecimento global é um gatilho de novos conflitos.

Na altura, falou-se mais de Obama e menos do Porto Protocol, criado para comprometer os seus participantes a adotarem e promoverem ações concretas, no sentido de ajudar a reduzir a pegada de carbono, o aquecimento global, os fenómenos climatéricos extremos. E, mais do que isso: a esquecerem o segredo do negócio para partilharem soluções que já estão a fazer a diferença.

Agora, será a vez de Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos, prémio nobel da paz, ativista na área da ecologia, ser ator principal da nova cimeira e apresentar o Porto Protocol como um caso de otimismo nas alterações climáticas.

Mas no encontro que serviu de rampa de lançamento ao Porto Protocol e colocou o vinho do Porto no centro da discussão internacional sobre o impacto das alterações climáticas, em 2018, houve outros alertas que faz sentido recordar no momento em que arranca a segunda cimeira e muitas empresas de todo o mundo vêm à Alfandega do Porto partilhar pesquisas, estratégias e soluções práticas que já estão a implementar.

Do Porto para o mundo, estas são 7 mensagens lançadas em 2018 pelos participantes na Climate Change Leadership Summit para refletir e registar:

Barack Obama, 44º presidente dos EUA

1) “Tecnicamente, há respostas para aumentar a produtividade da agricultura em África em 35%”

Irina Bukova, ex-diretora geral da Unesco

2) “Os locais classificados como património da humanidade em que são visíveis os impactos das alterações climáticas eram 35 em 2014 e quase duplicaram em 3 anos: Em 2017 eram 62 ”

3) “As alterações climáticas já estão a ter impacto nas vinhas património mundial. As previsões falam de uma quebra de 2/3 na produção das principais regiões”

4) “John Holdren, consultor de Obama para a ciência e tecnologia, disse na Vinexpo, em Bordéus, que o território apto para a cultura de vinho vai diminuir drasticamente até 2050, entre 23%, na previsão mais otimista, e 75%, na previsão mais dramática”

Mohan Munasinghe, co-laureado prémio Nobel da Paz em 2007 e antigo vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas da ONU

5) “O impacto humano e das atividades do homem em 150 anos fizeram a temperatura subir um grau e o nível da água do mar subir 18 centímetros. A projeção para 2100 é de subidas de três graus na temperatura e de 50 centímetros no nível da água do mar”

6) “No Douro, entre 1967 e 2010, a temperatura mínima aumentou 2,6 graus e a máxima 1,4 graus. Entre 2020 e 20110, vão continuar a subir até 6 graus”

Juan Verde, presidente da Advanced Leadership Foundation e consultor de Obama para as alterações climáticas

7) “Estamos a viver uma verdadeira revolução para um mundo e uma economia de baixo carbono (…) O volume de negócios da indústria verde em 2017 ultrapassou os 1.300 biliões de dólares (…) e em termos de rentabilidade são as empresas cotadas no Nex Clean Index (índice onde aparecem as empresas verdes) que tiveram mais lucros”