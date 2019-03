Guimarães está cada vez mais 'inteligente'

No final do passado mês de janeiro, representantes da Câmara Municipal de Guimarães (CMG) viajaram até Algeciras, no sul de Espanha, para participar num encontro sobre cidades inteligentes. A autarquia minhota é uma das 15 cidades europeias inscritas no programa da Comissão Europeia “Desafio das Cidades Inteligentes”, que pretende operar uma transformação digital na vida dos cidadãos e das empresas. Com o mercado imobiliário em crescimento — segundo o INE foi das cidades que mais licenciaram para construção em 2018 — o investimento privado tem também privilegiado essa aposta no futuro.

Exemplo disso é o empreendimento habitacional que está a nascer na zona da Cidade Desportiva, freguesia de Urgezes, a alguns minutos do centro histórico: um conjunto de sete edifícios com 71 apartamentos inteligentes. Com um investimento de €13 milhões, as Salgueiral Residences, da construtora DST, começaram a ser construídas em setembro do ano passado. O que as distingue é a sua forte componente tecnológica: iluminação e climatização controladas remotamente por WiFi, sistemas de gestão do consumo real de energia, painéis solares em todos os edifícios e garagem equipada com pontos de carregamento para veículos elétricos.