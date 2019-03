Conheça os 10 maiores ajustes diretos do Estado desde o início do ano. Apenas um não foi para a Saúde

Desde que o ano começou foram firmados em Portugal mais de 12,7 mil contratos públicos, dos quais quase metade, mais precisamente 6284, foram por ajuste direto, segundo os dados do portal dos contratos públicos (Base). A estatística aponta para uma travagem não só no total de contratos publicitados mas também na proporção de ajustes diretos, em comparação com o mesmo período do ano passado.

De 1 de janeiro a 3 de março de 2018 tinham sido assinados e publicados no portal Base mais de 23 mil contratos públicos, dos quais três quartos (quase 18 mil contratos) foram por ajuste direto. Em igual período de 2017 o portal Base registava mais de 26 mil contratos assinados e divulgados, e 81% deles (mais de 21 mil contratações) seguiram a modalidade do ajuste direto.

Não é claro o que explica a travagem a fundo nos números dos contratos públicos divulgados no Base (que poderá resultar de um menor número de contratos efetivamente realizados, ou apenas numa maior demora na publicação dos mesmos face ao ano passado, ou numa combinação das duas razões).

Certo é que desde 1 de janeiro de 2018 as regras dos contratos públicos mudaram, com o ajuste direto para bens e serviços a ter um limite de 20 mil euros e o das empreitadas a ser limitado a 30 mil euros (passando os contratos acima desse valor a exigir consulta prévia a três entidades). No entanto, o Código dos Contratos Públicos continua a prever um conjunto de exceções que autorizam ajustes diretos acima daqueles montantes.

Segundo o levantamento que o Expresso fez no portal Base, desde o início do ano os maiores ajustes diretos do Estado concentraram-se na compra de medicamentos, sobretudo para o tratamento do cancro.

Veja a lista dos 10 maiores ajustes diretos firmados já em 2019:

1. Aceleradores lineares para o Centro Hospitalar Lisboa Norte: €4,9 milhões

A 10 de janeiro o CHLN contratou por ajuste direto à empresa RRTS Unipessoal o fornecimento de dois aceleradores lineares para o serviço de radioterapia por 4,89 milhões de euros, num processo em que também concorreu a Varian Medical Systems Ibérica.

2. Medicamentos para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental: €4,5 milhões

A 23 de janeiro o CHLO contratou por ajuste direto à VIIVHIV Healthcare medicamentos no valor de 4,49 milhões de euros, pelo prazo de um ano. Não são divulgados detalhes, indicando-se apenas que o contrato é feito ao abrigo de um acordo-quadro dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

3. Medicamentos para o IPO Lisboa: €3,7 milhões

A 7 de fevereiro o Instituto Português de Oncologia de Lisboa contratou o medicamento Lenalidomida à empresa Celgene por 3,73 milhões de euros, num prazo de um ano. O contrato indica que embora seja o IPO Lisboa a adquirir, estes medicamentos oncológicos se destinam a várias entidades.

4. Cartões para a Imprensa Nacional Casa da Moeda: €2,9 milhões

A 11 de janeiro a INCM contratou à multinacional Gemalto o fornecimento de 4 milhões de cartões com chips por 2,93 milhões de euros, para entrega num prazo de dois anos. É invocada a existência de questões de segurança e defesa de interesses do Estado para a não divulgação dos detalhes do contrato.

5. Medicamentos para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental: €2,8 milhões

A 23 de janeiro o CHLO contratou por 2,78 milhões de euros à empresa Novartis o fornecimento de medicamentos, com um prazo de entrega de um ano, que não são discriminados no portal Base, referindo-se apenas a existência de um acordo-quadro.

6. Medicamentos para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental: €1,7 milhões

A 16 de janeiro o CHLO contratou por 1,74 milhões de euros à empresa Abbvie o fornecimento de medicamentos, com um prazo de entrega de um ano, que não são discriminados no portal Base, referindo-se apenas a existência de um acordo-quadro.

7. Medicamentos para o Centro Hospitalar Lisboa Norte: €1,7 milhões

A 11 de fevereiro o CHLN contratou por 1,71 milhões de euros à empresa Logifarma o fornecimento do medicamento Atalureno (indicado para a distrofia muscular) para entrega em várias instituições do Serviço Nacional de Saúde, pelo prazo de 323 dias.

8. Medicamentos para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental: €1,6 milhões

A 16 de janeiro o CHLO contratou à farmacêutica Gilead por 1,63 milhões de euros o fornecimento de medicamentos, invocando a existência de um acordo-quadro na saúde para a não publicitação de detalhes desta contratação.

9. Medicamentos para o IPO Lisboa: €1,6 milhões

A 16 de janeiro o IPO de Lisboa adjudicou à farmacêutica Bristol-Myers Squibb um contrato de 1,6 milhões de euros para o fornecimento do medicamento Nivolumab (usado no tratamento do cancro) pelo prazo de um ano.

10. Medicamentos para o Centro Hospitalar Lisboa Norte: €1,5 milhões

A 23 de janeiro o CHLN contratou à Bristol-Myers Squibb o fornecimento de medicamentos, pelo valor de 1,51 milhões de euros, designadamente Nivolumab e Ipilimumab (ambos usados no tratamento do cancro), para entrega no prazo de 342 dias.