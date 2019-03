€2,6 milhões para travar o desemprego jovem

Portugal é um dos membros do projeto europeu Yenesis, uma rede de emprego jovem para a sustentabilidade energética. O projeto agrega 10 parceiros europeus e é financiado em €2,6 milhões pelo EEA Grants e pelo fundo norueguês para o emprego jovem, Norway Grants for Youth Employement. Até 2022 o país vai promover a qualificação ou reconversão profissional de jovens que não estudam, não trabalham, nem frequentam programas de formação profissional (NEET) para carreiras em áreas como a eficiência energética, energias renováveis, turismo e mobilidade sustentável ou inovação empresarial.

A Agência Regional de Energia e Ambiente (AREAM) da Madeira é a entidade a quem cabe a gestão do projeto em solo nacional. Nesta primeira fase, explica Filipe Oliveira, presidente da associação, “o projeto impactará 12 jovens da região, entre os 25 e os 29 anos, e Portugal tem um orçamento de €260 mil euros para gerir”.

O projeto contempla várias fases e a equipa da AREAM está atualmente a identificar a dimensão da comunidade NEET na região e o seu perfil, as políticas com potencial de promoção dos designados empregos verdes, as tendências futuras do mercado de trabalho nesta área e as competências que os empregos do futuro exigirão. “A partir desta identificação das tendências do mercado e dos seus requisitos em matéria de competências, será desenvolvido material de formação nas quatro áreas temáticas — eficiência energética, energias renováveis, turismo e mobilidade sustentável - que servirá de base à criação de um curso online”, explica Filipe Oliveira.

Formar no terreno

Até setembro a AREAM estará a selecionar os 12 primeiros formandos que integrarão a iniciativa e o início do ciclo de formação está previsto para outubro. Um processo de formação que segundo o presidente da associação que em Portugal gere o Yenesis, contempla várias etapas. Além da formação propriamente dita, “os jovens selecionados serão convidados a conhecer casos inovadores de empregos verdes na Noruega, durante quatro dias, participarão numa experiência laboral de um mês num dos países parceiros do projeto e participarão ainda numa experiência de trabalho de seis meses nas regiões parceiras, em articulação com entidades públicas e empresas regionais”, explica Filipe Oliveira.

O responsável da AREAM recorda que “o emprego verde promove a sustentabilidade e é digno do ponto de vista de oportunidades de acesso, remuneração, igualdade de género e condições de trabalho” e, por isso, uma oportunidade de futuro. É também por essa razão que, explica Filipe Oliveira, as orientações de atuação do programa Yenesis não se esgotam na formação e reconversão profissional dos jovens NEET.

O projeto pode incluir jovens que estejam subempregados, a trabalhar a tempo parcial ou com salários baixos e prevê também a promoção da iniciativa empresarial e a criação de startups nestas áreas, a nível nacional e regional. Outra das vertentes do programa é a sensibilização junto das escolas do ensino secundário e profissional para o potencial futuro das carreiras da economia verde e a conceção de conteúdos curriculares capazes de informar e motivar os jovens para as oportunidades do sector.