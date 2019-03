10 profissões tradicionais onde há falta de gente

O drama é antigo. É mais difícil encontrar uma costureira experiente disponível para trabalhar do que uma agulha num palheiro. Há anos que ouvimos empresários e associações do sector falar do “drama” da falta de costureiras. Os líderes das empresas de recrutamento Adecco e EGOR, Carla Rebelo e Afonso Carvalho, listam a profissão como uma das que registam maior procura no mercado, sem uma correspondência no número de candidatos disponíveis. “A mão de obra existente não é suficiente para as necessidades das empresas”, reconhece Carla Rebelo, diretora-geral da Adecco. Salários ainda pouco valorizados (ligeiramente acima do mínimo nacional) e a exigência das funções fabris estão na base das dificuldades de contratação. Atrair talento para esta indústria — e são precisos cerca de 15 mil profissionais, diz Paulo Vaz, diretor-geral da Associação Têxtil de Portugal —, terá de passar pela valorização destas profissões.

Nos últimos dez anos a indústria da construção perdeu cerca de 260 mil trabalhadores. Com a retoma, o sector vive um dos seus maiores desafios: falta mão de obra. Entre os perfis que escasseiam estão os carpinteiros, uma classe de profissionais que está cada vez mais envelhecida. “Os jovens não estão a apostar na profissão e isso é visível na adesão aos cursos técnico-profissionais”, explica Afonso Carvalho, administrador do grupo EGOR, que reconhece que as áreas dos ofícios tradicionais, como esta, estão a ser cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho o que se reflete também num aumento dos salários. Por outro lado, grande parte dos profissionais que dominam este ofício trabalha por conta própria, mostrando pouca disponibilidade para aceitar desafios por conta de outrem que embora estejam hoje mais valorizados monetariamente, continuam a não ser suficientemente aliciantes.