Vão nascer 20 apartamentos na Casa da Ferreirinha

O projeto ainda está em estudo, mas José Carvalho, administrador do grupo Omega, com negócios na área da engenharia e do imobiliário, está entusiasmado por ter “uma casa com história nas mãos”. “É a antiga casa de praia da Dona Antónia Ferreira (a mulher que marcou os negócios do vinho do Porto no século XIX) ”, conta ao Expresso sobre este imóvel na Foz Velha, no Porto, que vai entrar em obras dentro de um mês para ser transformado em mais de 20 apartamentos T1 e T2.

Na sua empresa, a Foz e a reabilitação é um dos focos de atividade, até por acreditar que o mercado imobiliário nesta zona do Porto “é mais estável do que na Baixa da cidade”. “Aqui, as pessoas compram casa para residir. Na baixa, o interesse está mais no investimento”, comenta este engenheiro que gosta de combinar o negócio à prestação de serviços “pelo prazer do risco e pelo potencial de mais valias que trás”.

Foi assim que a Omega, Serviços de Engenharia, fundada com o irmão Manuel, em 1986, avançou naturalmente para outras áreas e entrou no imobiliário, onde atua, agora com outros sócios, através da RealPlano e da Endless Numbers.

Nas mãos tem 51 projetos, 14 dos quais são investimentos do grupo, maioritariamente na Área Metropolitana do Porto, no valor de €33 milhões.

A carteira inclui obras de reabilitação urbana, construções novas em velhas ruínas e empreendimentos lançados de raiz no segmento residencial, mas também um hotel de 70 quartos que avança em parceria com a Lucios, na Praça de Carlos Alberto.

Entre as frentes de obras que vai lançar no curto prazo (abril/junho), há um projeto de 16 apartamentos de tipologias T1 e T2 no campus universitário da Asprela, a pensar em jovens estudantes, a construção de quatro moradias de luxo na Foz Velha ou a transformação de um ilha degradada, em Nevogilde, em cinco apartamentos para o segmento alto, com preços na ordem de um milhão de euros.

Em Ramalde, há mais um projeto para lançar um empreendimento na zona industrial, junto ao metro, com 64 apartamentos destinados à classe média, “uma oferta que o Porto, neste momento, não tem porque desde 2010 deixamos de construir casas para as famílias morarem e a dinâmica do imobiliário tem sido muito puxada pela casas de luxo, para investidores internacionais, e pelo alojamento local”, sublinha. E a procura, neste caso, “é de jovens casais, às vezes com um filho, como era há 10 anos atrás”, acrescenta.

“Apostamos aqui a pensar na classe média porque percebemos que a valorização imobiliária em algumas zonas do Porto, como esta, é ainda inferior à de Matosinhos, por exemplo”, diz este empresário que trocou a estabilidade de uma carreira docente, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, para se dedicar a tempo inteiro aos negócios imobiliários em plena crise sem pensar duas vezes.

“Sempre gostei do risco e na viragem da década, quando percebi que era preciso diversificar horizontes não hesitei. Era preciso procurar oportunidades lá fora, fazer muitas viagens até à América Latina e a África. As aulas já não eram compatíveis com o negócio, por isso ficaram para trás”, diz o presidente do grupo Omega.

No currículo tem mais de 30 anos de experiência no mercado, tempo suficiente para aprender que neste sector “os investimentos têm muita inércia” porque entre a tomada de decisão de compra de um terreno e a fase final de comercialização de um empreendimentos decorrem uns seis anos. “Já ganhei e já perdi muito dinheiro”, até porque este é um sector é frágil, de ciclos”, diz José Carvalho.

Antes da crise imobiliária empregava o dobro das pessoas, mas continua disponível para arriscar e, até, para ser um parceiro investidor do cliente em projetos tipo chave na mão. Não assume internamente, na empresa, a fase da construção, mas um dos objetivos futuros é a entrada no segmento do arrendamento.