Valha-nos Espanha: Desde 2014 que não importávamos tanta eletricidade

Há quatro anos e meio que Portugal não importava tanta eletricidade. Em fevereiro o país teve um saldo importador de 701 gigawatt hora (GWh), para um consumo total de 4120 GWh. Ou seja, no mês passado, 17% da eletricidade consumida em Portugal foi importada de Espanha. Um valor que, segundo os registos que o Expresso consultou no site da REN - Redes Energéticas Nacionais, apenas é superado pelos 17,1% de contributo das importações de julho de 2014.

As estatísticas do sistema elétrico de fevereiro mostram que neste mês a importação de eletricidade de Espanha disparou face a janeiro, mês em que o saldo importador (ou seja, a diferença entre o volume de energia exportada e o volume de energia importada) se cifrou em 161 GWh (o equivalente a 3,3% do consumo nacional de eletricidade).

Os dados da REN indiciam que uma das razões para o disparo das importações será a queda da produção eólica. Em fevereiro o índice de produtibilidade eólica baixou face a janeiro. Se em janeiro Portugal tinha produzido 1409 GWh de energia eólica, em fevereiro o país gerou 906 GWh eólicos.

Portugal teve também em fevereiro uma queda da produção hidroelétrica, mas de magnitude inferior à do recuo da eólica, de acordo com os números publicados pela REN.

Mas não foram só estas duas fontes renováveis que recuaram. A produção das centrais termoelétricas a carvão e a gás natural também recuou entre janeiro e fevereiro.

Lendo os dados da REN, é possível concluir que de janeiro para fevereiro o país produziu menos 515 GWh eólicos e menos 665 GWh oriundos das centrais a carvão e a gás. Estas quedas de produção foram compensadas por um lado pelo incremento das importações de Espanha e por outro lado por uma diminuição do consumo de eletricidade em fevereiro.

Apesar das descidas, a energia hídrica e a eólica foram as fontes que em fevereiro tiveram os maiores contributos para o consumo nacional de eletricidade, cada uma das quais com 22%. Seguiu-se a importação de Espanha, com 17%, e a produção termoelétrica a carvão, com 15,2%.

Em 2018 Portugal tinha tido um sistema elétrico essencialmente exportador. Apesar de em alguns meses o país ter importado mais eletricidade de Espanha do que a que exportou, a maior parte dos meses tiveram um saldo líquido exportador, com um pico em março: nesse mês do ano passado Portugal vendeu a Espanha o equivalente a 19% do consumo nacional de eletricidade.