Reportagem em concelhos onde os Correios fecharam: “É como se desistissem de nós”

Não são os atrasos na chegada das encomendas, o maior ou menor tempo de espera no atendimento, ou o facto de terem de ir levantar a reforma ao mesmo sítio onde compram as couves e a fruta o que verdadeiramente deixa as populações sem estação dos Correios descontentes. Até porque ‘descontente’ não será talvez o termo mais adequado para descrever o desânimo que muitos sentem.

Sim, há queixas — como também há nas estações que permanecem nas mãos dos CTT —, mas o fecho da estação quer dizer, para todos, uma única coisa: abandono. A contestação é, na sua essência, emocional. Uma volta pelas ruas de cada uma destas vilas ajuda a perceber o porquê da reação tão negativa. Por todo o lado se veem estabelecimentos fechados, casas a ruir e ruas degradadas. Para quem aqui vive, alguém desistiu, mais uma vez, deles. A vila não é suficientemente importante para justificar uma estação dos CTT, juntando-se aos bancos, comércio, farmácias e postos médicos que já não moram ali.